​Купальный сезон на территории региона официально открывается 1 июня. В этот же день стартует месячник безопасности людей на водных объектах.



Этим вопросам было посвящено заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, которое 25 мая провел заместитель председателя Правительства области Роман Колесов.



- С учетом открытия купального сезона необходимо отработать весь комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности людей на водных объектах в регионе, включая официальные и неофициальные места для купания, - подчеркнул Роман Колесов. - Кроме того, с учетом повышения круглосуточных температур стоит обратить особое внимание на меры, предпринимаемые профильными службами и организациями по обеспечению нормативного состояния питьевой воды, поступающей в дома жителей Ярославской области. Обеспечение противопожарной безопасности в объектах социальной сферы с постоянным пребыванием людей необходимо контролировать в непрерывном режиме.



Сейчас в Ярославской области готовятся к открытию 34 пляжа, 9 - в детских оздоровительных лагерях и 9 частных. Но, по данным сотрудников ГИМС, в регионе есть 69 традиционных неофициальных мест отдыха людей. Если официальные пляжи будут оборудованы всем необходимым к началу купального сезона, то нелегальные места представляют опасность для граждан. 95% несчастных случаев у воды происходит именно в запрещенных местах и 70 % по причине купания в нетрезвом виде.



Главам муниципальных образований области поручено в кратчайшие сроки утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, назначить ответственных за данное направление и участвующих совместно с надзорными органами в проверках готовности к эксплуатации рекреационных зон на водоёмах. Кроме того, органы местного самоуправленя должны довести до граждан информацию о местах, запрещенных для купания, а также оборудованных пляжах.



Наиболее опасными являются зоны у гидротехнических сооружений, мостов, высоковольтных линий электропередач. За нарушение запрета на купание предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей. Все лето будут проходить межведомственные рейды с участием представителей районных административных комиссий.