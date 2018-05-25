В Ярославле завершается капитальный ремонт одного из объектов культурного наследия в центре Ярославля, на улице Нахимсона, 5. Памятник архитектуры «Усадьба Щукина» построен в первой трети XIX века и впервые отмечен на плане города в 1836 году.



Капитальный ремонт крыши выполняет ООО «ЯХМ «Реставратор». Все основные работы сделаны за два месяца на высоком качественном уровне, замечаний и нареканий от жителей дома нет.



– Сложность заключалась в том, что здание очень старое, конструкции ветхие, – отметил представитель подрядчика Антон Ольгин. – Крайне важна внимательность на всех этапах работ. Мы произвели частичную замену стропильной системы, частичное ее усиление, утепление перекрытий современными материалами.



Директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Эдуард Потапов сообщил, что основные работы завершены, сегодня устанавливаются элементы снегозадержания, площадка приводится в порядок:



– Объект готовится к сдаче. Всего в 2018 году фондом запланировано выполнение более чем 1000 видов работ. По состоянию на конец мая охвачено порядка 50 домов. Продолжаются работы на объектах культурного наследия. Всего в 2018 году будет отремонтировано 80 памятников архитектуры.



Региональный фонд ежедневно проверяет работу подрядчика на объекте, и Правительство области еженедельно контролирует ход капитального ремонта. Особое внимание уделяется качеству выполняемых работ на всех этапах.