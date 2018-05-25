​Во второй день работы Петербургского международного экономического форума Дмитрий Миронов встретился с делегацией Индии: послом Индии в России Панкаджем Сараном, министром торговли и промышленности республики Ритой Теотией и другими официальными лицами.



Стороны обсудили перспективы реализации совместных проектов в сфере фармацевтики. В рамках прошедшего в декабре 2017 года Ярославского инвестиционного форума и визита в регион представителя посольства Индии Джоржа Томаса был презентован потенциал областного фармацевтического кластера, состоялось обсуждение перспектив сотрудничества. Сегодняшняя встреча стала продолжением этого диалога с более детальной проработкой возможности развития бизнеса индийских фармпредприятий на территории региона.



– В Ярославской области создан полноценный фармацевтический кластер, – отметил Дмитрий Миронов. – На территории региона фармацевтическая продукция проходит все этапы, от исследований до маркировки. Это очень удобно для инвесторов, готовых размещать у нас производства лекарственных препаратов.



В составе ярославского фармацевтического кластера 16 участников, среди которых промышленные предприятия и образовательные организации. Создана научно-исследовательская база – Центр трансфера фармацевтических технологий им. М.В. Дорогова, где уже разработано более 40 активных фармацевтических субстанций.



Ярославский фармацевтический кластер представляет собой сбалансированный комплекс производственных, инновационных, образовательных, управленческих компонентов.



– Мы рассматриваем Индию как надежного, перспективного партнера, – добавил Дмитрий Миронов.



Справка



На территории Ярославской области работает несколько фармпредприятий: ООО «Такеда Фармасьютикалс», АО «Р-Фарм», ООО «Тева» и другие.



В регионе в этом году будет создан лабораторный комплекс мирового уровня для обеспечения надлежащего качества лекарственных средств.



Инициатива губернатора и Правительства Ярославской области по созданию на территории региона кластера инновационной фармацевтической промышленности и медицины была поддержана Президентом РФ В.В. Путиным. Наличие на территории фармкластера единого лабораторного комплекса позволит снять нагрузку по экспертизе качества выпускаемой продукции компаний, входящих в фармацевтический кластер: «Тева», «Такеда», «Бентус Лаборатория», «Р-Фарм», «НТ-Фарма», «Фармославль», «Витафарма», «Ранбакси», «ГлаксоСмитКляйн».