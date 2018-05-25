​Президент России Владимир Путин отметил хорошую динамику Ярославской области по росту инвестиционной привлекательности. О важности и значимости этого показателя глава государства говорил во время пленарного заседания, ставшего одним из центральных событий второго дня работы Петербургского международного экономического форума. В мероприятии принял участие губернатор Дмитрий Миронов.



– Сегодня растет конкуренция между регионами за качество деловой среды, за инвесторов, за лучшие кадры, – сказал Владимир Путин. – По сути это означает, что нам удалось запустить механизм постоянных изменений. Большую роль в этом сыграл национальный рейтинг инвестиционного климата. По традиции хотелось бы поздравить победителей этого года: Тюменскую область, Москву, республику Татарстан. Хорошую динамику изменений показали Дальневосточные регионы, а также Бурятия, Калининградская, Псковская, Новгородская и Ярославская области. Уверен, регионы последовательно будут продолжать эту работу.



В пятерке лидеров оказались также Тульская область и Санкт-Петербург. Наш регион, напомним, по итогам прошедшего года вошел в первую двадцатку и занял 17 строчку, поднявшись по сравнению с предыдущим годом сразу на 8 пунктов.



– Продолжаем курс на развитие и модернизацию экономики, внедрение передовых технологий и укрепление кадрового потенциала, – сказал по итогам заседания Дмитрий Миронов. – Соглашения, которые мы подписали на форуме, направлены на решение именно этих задач.



Почетными гостями как самого заседания, так и в целом мероприятий в рамках форума, стали президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер Японии Синдзо Абэ, заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард. На уровне глав государств здесь были также представлены Молдавия, Сербская республика, Южная Осетия, Центрально-Африканская республика. Всего на форум приехали около 15 тысяч участников, представители полутора тысяч российских и иностранных компаний из 72 государств. Ярославская область была представлена сотрудниками органов исполнительной власти и руководителями предприятий.



На заседании президент России подчеркнул, что такие встречи являются хорошей традицией. По словам Владимира Путина, в условиях, когда система политических, экономических, торговых отношений проходит испытания на прочность, диалог становится особенно важным.