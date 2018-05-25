​25 мая в ТЮЗе прошли торжественные мероприятия, посвященные профессиональному празднику работников химической промышленности и 180-летию предприятия «Русские краски».



«Русские краски» – один из крупнейших производителей лакокрасочных материалов на российском рынке. Основанный в 1838 году купцом Вахромеевым завод начинался с первого в России производства свинцовых белил. Во времена СССР основу ассортимента предприятия, носившего тогда название «Победа рабочих», составляли ЛКМ для покраски автотранспорта. В 2001 году оно было переименовано в «Русские краски».



Сегодня предприятие выпускает широкий спектр лакокрасочных материалов, имеет свой научно-исследовательский центр, состоящий из шести лабораторий по основным направлениям бизнеса. Компания неоднократно занимала первые места в рейтинге по качеству работы промышленных предприятий Ярославской области, признана предприятием с высокой социальной ответственностью.



На торжественном мероприятии лучшие сотрудники «Русских красок» отмечены знаками отличия Минпромторга России, Российского союза химиков, а также почетными грамотами Правительства Ярославской области.



– Сегодня «Русские краски» – ведущее предприятие лакокрасочной отрасли России, активно работающее на внутреннем и внешнем рынке, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Роман Колесов. – Благодаря использованию передового опыта управления, современных технологий на основе новых научных разработок завод уверенно поддерживает первенство высоким качеством, новизной, эксклюзивностью и техническим сопровождением выпускаемых лакокрасочных материалов. За каждым из этих направлений стоят профессионализм и сплоченность коллектива предприятия. Поздравляю с юбилеем и профессиональным праздником – Днем химика – и желаю такого же успешного и стабильного развития в будущем.



Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области в рамках реализации областных целевых программ развития промышленности региона и повышения ее конкурентоспособности предоставляет предприятию финансовую поддержку в форме субсидий на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На эти цели выделено около 6 миллионов рублей субсидий. Также органы исполнительной власти помогают «Русским краскам» в участии в общероссийских и международных выставках и профессиональном обучении работников.