​26 мая – День города Ярославля. Празднование 1008-летия проходит под девизом «Ярославль гостеприимный».



Главной площадкой праздника стала Советская площадь. В сквере на улице Андропова развернулся мини-город Золотого кольца, где за короткое время можно совершить виртуальное путешествие по городам популярного туристического маршрута, получить паспорт туриста, а также спланировать будущую поездку, купить или сделать сувениры своими руками. В мини-городе на улице Ремесленной гончары и кузнецы демонтстрируют свое мастерство, на улице Вкусной угощают иван-чаем и сладостями. Для юных горожан на улице Детской - интересная программа от ярославских музеев и детских клубов.



На Волжской набережной открылись 6 развлекательных площадок с мастер-классами, а рядом на нижнем ярусе Стрелки проходит фестиваль уличной еды. Здесь представлены ярославские рестораны и кафе.



Одним из главных подарков горожанам стало открытие самого высокого в Центральной России колеса обозрения. Оно находится рядом с КЗЦ на Которосльной набережной. Все, кто родился 26 мая, могут сегодня прокатиться на аттракционе бесплатно.



65-метровое колесо обозрения способно вместить 180 посетителей. Оно имеет 30 кабин, 27 из которых посвящены городам Золотого кольца. В каждой - кондиционер, а в зимнее время будет включен подогрев, в зоне доступности - бесплатный вай-фай.



В парке 1000-летия Ярославля в полдень начнет работу молодежная площадка, где пройдет открытый фестиваль неформальных молодежных объединений «ЭКСТРИМ-ФЕСТ». В программе - соревнования по ВМХ, велотриалу, скейтбордингу, паркуру, кик-скутеру (самокат), граффити.



Для тех, кто не сможет приехать на праздник в центр, организованы праздничные мероприятия во всех районах. С программой Дня города можно ознакомиться здесь.



В вечерней программе праздника – концерт с участием популярных артистов эстрады на Советской площади, а также праздничный фейерверк в акватории Волги.