​В Ярославль отпраздновать 1008-ю годовщину прибыли делегации из немецкого города Касселя, китайского Нанкина и ближнего зарубежья. На официальном приеме высоких гостей приветствовал мэр Ярославля Владимир Слепцов, заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко, Герой Советского Союза первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, а также главы городских округов и муниципальных районов Ярославской области, Почетные граждане Ярославля и другие гости.



– Ярославль – красивейший русский город с тысячелетней историей, который совмещает в себе и богатые традиции, и динамику современного города, – сказал, приветствуя собравшихся Виталий Ткаченко. – Ни один из гостей не останется равнодушен к его красоте и памятникам. В минувшем году уже не мало сделано, это и благоустройство зоны Юнеско, и ремонт дорог и тротуаров, и воссоздание Кирилло-Афанасиевского монастыря, но и впереди у нас еще много работы. Сохранение богатейшего исторического наследия – одна из ключевых наших с вами задач!



Обращаясь к собравшимся, Владимир Слепцов подчеркнул, что среди основных векторов развития Ярославля в настоящий момент наиболее значимыми являются благоустройство города, промышленность, строительство социальных объектов и туризм. Ветеранам и жителям, отличившимся в сферах экономики, науки, культуры, просвещении и иных сферах во благо Ярославля, мэр вручил Почетный знак города.



– Каждый год я приезжаю на День города в Ярославль, чтобы увидеть как улучшился наш город, увидеть радостные лица горожан и родные лица моих земляков, – рассказала Валентина Терешкова. – Мы все испытываем особые чувства по отношению к городу, отстаиваем его интересы и наша главная цель – повышение комфорта жизни ярославцев. С Днем города!



После церемонии награждения гости во главе с мэром совершили торжественное возложение цветов к памятнику основателя города Ярославу Мудрому.