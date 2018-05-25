|Уважаемые работники библиотек!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Ваш труд – благородная миссия по сохранению мирового исторического и культурного наследия. Подвижники просвещения, вы приобщаете население к сокровищам человеческой цивилизации, к достижениям науки и искусства.
Библиотеки Ярославской области традиционно выступают не просто в роли собраний книг. Это место поиска знаний, творческих встреч, важные центры общественной жизни и интеллектуального досуга.
Безграничная увлеченность делом, инициативный подход сотрудников библиотечной сети региона заслужили признание и искреннюю благодарность.
Желаю вам счастья, благополучия и дальнейших успехов в деятельности!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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