|Уважаемые работники и ветераны химической отрасли Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Без результатов вашего труда невозможна деятельность широкого спектра смежных с химической промышленностью предприятий. Вы непрерывно совершенствуете производство, внедряете новые технологии, повышаете качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, уделяете пристальное внимание вопросам экологической безопасности, реализуете инвестиционные и социально значимые проекты. Все это способствует не только улучшению качества жизни земляков, но и социально-экономическому развитию нашего региона.
Уверен, что трудолюбие, высокая компетентность, новаторство работников отрасли позволят и впредь как приумножать достижения прошлых лет, так и сохранять за Ярославской областью статус крупного российского производителя и поставщика химической продукции.
Желаю вам успехов в работе и исследованиях, оптимизма и стабильности, здоровья и процветания!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
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