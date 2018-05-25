​Уважаемые работники и ветераны химической отрасли Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



Без результатов вашего труда невозможна деятельность широкого спектра смежных с химической промышленностью предприятий. Вы непрерывно совершенствуете производство, внедряете новые технологии, повышаете качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции, уделяете пристальное внимание вопросам экологической безопасности, реализуете инвестиционные и социально значимые проекты. Все это способствует не только улучшению качества жизни земляков, но и социально-экономическому развитию нашего региона.



Уверен, что трудолюбие, высокая компетентность, новаторство работников отрасли позволят и впредь как приумножать достижения прошлых лет, так и сохранять за Ярославской областью статус крупного российского производителя и поставщика химической продукции.



Желаю вам успехов в работе и исследованиях, оптимизма и стабильности, здоровья и процветания!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов