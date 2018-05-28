​Дмитрий Миронов подвел итоги работы официальной делегации Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме, который проходил 24 – 25 мая.



– За два дня подписано более 20 соглашений на общую сумму в 30 миллиардов рублей, – сообщил Дмитрий Миронов. – Все они весьма значимы для социально-экономического развития региона. В числе наиболее финансово емких – соглашение с ООО «ЭкоГрупп», которое планирует вложить 5 миллиардов рублей в развитие системы обращения с отходами на территории Ярославской области. Будут построены мусороперерабатывающий завод, сортировочные станции, приняты другие меры по решению остро стоящей сегодня проблемы утилизации отходов. Кроме того, на форуме мы серьезно продвинулись еще по одному экологическому направлению – ликвидации объектов накопленного вреда. Решать вопрос «зеленых масел» и кислогудронных прудов будет компания «ГазЭнергоСтрой».



Дмитрий Миронов добавил, что многое сделано для обеспечения стабильной работы промышленности региона. В 9 миллиардов рублей предварительно оценивается объем заказов в рамках соглашения между Правительством области и концерном «Калашников». «Россети» планируют закупать произведенные в Рыбинске «умные» счетчики. Также закреплены договоренности с ПАО «Интер РАО», госкорпорацией «Ростех», Заводом ПСМ, «Компанией Дизель» и другие.



Соглашениями, подписанными на форуме, предусмотрены создание центра позитронно-эмиссионной томографии для ранней диагностики онкозаболеваний, строительство заводов по производству дизельных и газопоршневых электростанций, детского питания, сухих завтраков, судоверфи, распределительного центра. Холдинг «АгриВолга» подтвердил готовность вложить 1,5 миллиарда рублей в создание ярославского сырного кластера.



Особо Дмитрий Миронов оценил существенное улучшение позиций области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. По сравнению с предыдущим годом регион поднялся сразу на 8 пунктов и занял 17-е место. Результат столь серьезный, что на пленарном заседании форума был отмечен Президентом России Владимиром Путиным.



– Вхождение в российскую двадцатку – не повод останавливаться, – подчеркнул Дмитрий Миронов. – Наша цель – сделать Ярославскую область максимально комфортной для создания и развития бизнеса. На Петербургском форуме мы заложили платформу для новых инвестпроектов, провели переговоры с потенциальными инвесторами. Развитие бизнеса – это новые рабочие места, увеличение поступлений в бюджет и, как следствие, рост финансирования социальной сферы. В конечном итоге от этого выиграет каждый житель нашего региона.