|28 мая в Ярославле отметили День российского предпринимательства. Участие в мероприятиях программы приняли более 300 представителей отрасли.
– Развитие малого и среднего предпринимательства – важный показатель состояния экономики региона, – сказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – А мощный экономический потенциал – это гарантия выполнения социальных обязательств перед жителями, залог достойного уровня жизни населения области. Поэтому в соответствии со стратегией «10 точек роста», утвержденной главой региона Дмитрием Мироновым, инвестиционный блок Правительства ведет работу над формированием благоприятного предпринимательского климата, устранением нормативно-правовых, административных и организационных барьеров, расширением доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам и госзакупкам, развитием системы производственной и сельскохозяйственной кооперации, а также инфраструктуры.
Галина Крохмаль отметила, что эта работа уже дала результаты: Ярославская область вошла в двадцатку лидеров Национального рейтинга инвестиционного климата.
– Президент России Владимир Путин поручил увеличить к 2024 году число занятых в малом и среднем бизнесе в 1,6 раза – до 25 миллионов человек. И мы уже ведем работу по популяризации предпринимательства, – добавила она.
В праздничный день 17 предпринимателей получили благодарственные письма Правительства региона за высокий профессионализм и вклад в развитие предпринимательства Ярославской области. Среди награждаемых – активисты общественных объединений предпринимателей и представители муниципальных районов области. Так, в Тутаевском МР отметили работу Николая Шувалова. Он уже 20 лет является директором колокололитейного завода «Италмас» в Тутаеве и на протяжении многих лет развивает сферу народных художественных промыслов региона, являясь заместителем председателя художественно-экспертного совета по народным художественным промыслам.
– Я вижу, что растет уровень профессионализма предпринимателей, работающих в направлении народно-художественных промыслов. Умеют работать руками, но продавать им тяжело. А мы стараемся их поддержать, – рассказал Николай Шувалов. – Всем предпринимателям я желаю удачи, успехов и процветания. Для этого у нас все есть: и материалы, и люди, и руководство.
Для молодых участников программы были организованы интеллектуальные бизнес-бои, а опытные бизнесмены поделились своими наработками.
Также участники Дня предпринимателя обсудили меры финансовой поддержки МСП, инструменты вывода инновационного продукта на рынок, возможности участия в закупках и кооперации, особенности продвижения продукции народно-художественных промыслов, вопросы экспортной деятельности.
Справка
По итогам 2017 года регион занял 2-е место в ЦФО, после Москвы, по количеству малых предприятий на тысячу человек населения. В прошлом году в регионе вели деятельность 57 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере работают 162 тысячи человек, что составляет четверть экономически активного населения региона. Оборот средних и малых предприятий в прошлом году превысил 357 миллиардов рублей – это 33 процента в общем обороте всех предприятий и организаций Ярославской области.
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