|28 мая стартовал основной период проведения ЕГЭ. В этот день прошли испытания по географии, информатике и ИКТ.
– Наша главная задача – обеспечить максимальную объективность и прозрачность проведения единого государственного экзамена. Это высокотехнологичная процедура, которая дает всем школьникам равные возможности, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Форма проверки знаний, предлагаемая ЕГЭ, позволяет оценить способность школьника рассуждать, самостоятельно мыслить, полноценно показывает его багаж знаний и навыков. Результаты можно использовать при поступлении сразу в пять вузов и в каждом подать заявления на три факультета одновременно.
В Ярославской области ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 695 человек, по географии – 108. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели, во всех пунктах сдачи велось видеонаблюдение.
Первый день ЕГЭ прошел без сбоев, в штатном режиме. Результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.
Основной период ЕГЭ продлится в 2018 году по 2 июля.
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
17:00
25 просмотров
2018.05.28 На старты угличского этапа полумарафона «Бегом по Золотому кольцу» вышли почти 2 тысячи человек2018.05.28 Кооперацию предприятий региона с крупными заказчиками будут развивать по федеральной программе «доращивания»2018.05.28 Волонтеры и инспекторы проводят рейды по соблюдению противопожарных требований при разработке лесных участков2018.05.28 Предприниматели, работающие в сфере народных художественных промыслов, обсудили вопросы продвижения продукции2018.05.28 В школах региона завершается добровольное тестирование с целью профилактики наркомании