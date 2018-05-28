​28 мая стартовал основной период проведения ЕГЭ. В этот день прошли испытания по географии, информатике и ИКТ.



– Наша главная задача – обеспечить максимальную объективность и прозрачность проведения единого государственного экзамена. Это высокотехнологичная процедура, которая дает всем школьникам равные возможности, – подчеркнула директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. – Форма проверки знаний, предлагаемая ЕГЭ, позволяет оценить способность школьника рассуждать, самостоятельно мыслить, полноценно показывает его багаж знаний и навыков. Результаты можно использовать при поступлении сразу в пять вузов и в каждом подать заявления на три факультета одновременно.



В Ярославской области ЕГЭ по информатике и ИКТ сдавали 695 человек, по географии – 108. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели, во всех пунктах сдачи велось видеонаблюдение.



Первый день ЕГЭ прошел без сбоев, в штатном режиме. Результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня.



Основной период ЕГЭ продлится в 2018 году по 2 июля.