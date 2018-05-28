​28 мая на территории 5-го пограничного учебного центра ФСБ России, расположенного в Борисоглебском районе, прошло торжественное мероприятие по случаю 100-летия пограничных войск России. Участие в нем принял глава региона Дмитрий Миронов.



– В пограничных войсках всегда служили и сейчас служат сотни призывников из Ярославской области, – сказал Дмитрий Миронов. – Эта служба требует не только мужества, хорошей физической и боевой подготовки, но и глубоких знаний. И здесь большую роль играет пограничный учебный центр. Учрежденная 28 мая 1918 года пограничная охрана за прошедшие сто лет не раз меняла название и структуру, подчинялась разным наркоматам и министерствам. Но какие бы перемены и реформы ни проходили в стране, тысячи пограничников, выполняя боевой приказ, ежедневно заступают на охрану государственной границы. Поэтому я хочу от имени Правительства Ярославской области и от себя лично поблагодарить командование и личный состав центра за работу.



Особые слова глава региона адресовал ветеранам пограничных войск, отметив, что охрана государственной границы дает бесценный опыт ответственности и воспитывает патриотизм.



Затем состоялась церемония награждения. Лучшие служащие центра получили от Дмитрия Миронова благодарности губернатора Ярославской области.



Также участники торжественной церемонии, среди которых был начальник пограничного учебного центра Василий Селиверстов, возложили цветы к памятнику Герою Советского Союза, генералу армии, возглавлявшему пограничные войска КГБ СССР с 1972 по 1989 год, Вадиму Матросову.



Завершились праздничные мероприятия показом вооружения и техники и выступлениями военнослужащих центра.



Справка



28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году декретом Совета Народных Комиссаров учреждена пограничная охрана границы РСФСР. Тогда же было создано Главное управление пограничной охраны. День пограничника СССР установлен в 1958 году.



Федеральная пограничная служба (ФПС) РФ создана указом Президента России от 30 декабря 1993 года. Указом Президента России от 11 марта 2003 года пограничная служба передана в ведение Федеральной службы безопасности России.