В образовательных учреждениях региона завершается социально-психологическое тестирование обучающихся, цель которого – раннее выявление незаконного потребления наркотических средств. Результаты станут известны в июле.



– Тестирование обучающихся с 6-го по 11-й классы и 12-х классов вечерних школ проходит добровольно, анонимно, – подчеркнула на заседании антинаркотической комиссии в Правительстве области директор департамента образования Ирина Лобода. – В 2017 году в нем приняли участие более 38 тысяч человек из 369 школ и профессиональных образовательных учреждений, в этом году – уже более 40 тысяч.



По результатам тестирования проводится дальнейшая профилактическая работа в учреждениях, находящихся в группе риска. Организуются медицинские осмотры и мероприятия с участием психологов, специалистов-наркологов.



Сегодня, по данным регионального УМВД, на учете состоят 1568 несовершеннолетних, из них 73 допускают потребление наркотических средств и одурманивающих веществ.



На заседании комиссии главный психиатр-нарколог области Александр Волков доложил о результатах и методах работы реабилитационного центра ГБУЗ ЯО «Ярославская областная клиническая наркологическая больница» по лечению потребителей наркотиков. Он отметил, что за последние два года существенно выросла доля пациентов, успешно завершивших реабилитационную программу.



– В 2017 году стационарную реабилитацию прошли 136 пациентов, средняя продолжительность нахождения одного пациента – 62,1 койко-дня, – рассказал Александр Волков. – После завершения этого курса пациент направляется на амбулаторную реабилитацию, в рамках которой получает необходимую медико-социальную поддержку.



Вопросам профилактики потребления наркотических средств и психотропных веществ уделяют значительное внимание волонтерские отряды. В первом квартале 2018 года в регионе прошли три антинаркотических профилактических мероприятия: в Переславле-Залесском, Любимском и Рыбинском районах. Ряд акций будет приурочен к Международному дню борьбы с наркоманией. Кроме того, в октябре-ноябре будет реализован областной профилактический проект «Наша жизнь в наших руках.



В 2018 – 2020 годах ГАУ ЯО «Дворец молодежи» при поддержке департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области также планирует провести фестиваль здорового образа жизни «Добавь движения» и профилактическую акцию «Спеши жить».