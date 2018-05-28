​28 мая в Ярославле прошла конференция, посвященная вопросам продвижения продукции народных художественных промыслов. Мероприятие было организовано в рамках Дня предпринимателя Ярославской области. В работе приняли участие представители Минпромторга РФ, ассоциации «Народные художественные промыслы России», Федеральной службы интеллектуальной собственности, Российского экспортного центра, инвестиционного блока Правительства региона, а также мастера НХП.



– Становится хорошей традицией собирать в Ярославле мастеров и всех тех, кто неравнодушен к народному творчеству, – сказала заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Производство изделий народно-художественных промыслов стало распространенным видом предпринимательства в нашем регионе. Но продать свои работы зачастую сложнее, чем их создать. Поэтому мы пригласили федеральных экспертов, которые научат мастеров НХП разбираться в различных вариантах продвижения продукции.



Предприниматели узнали, как самостоятельно продвинуть свои изделия в Интернете, как участвовать в госзакупках и выводить продукцию на межрегиональный и международный рынки. Также участники конференции обсудили нормы законодательства, современные механизмы и тенденции в развитии промыслов, доступные предпринимателям сферы НХП меры поддержки.



Дорожную карту по поддержке и развитию народных художественных промыслов до 2020 года презентовала заместитель начальника профильного отдела департамента социально значимых товаров Минпромторга РФ Анастасия Белова.



– Народные художественные промыслы – это важная часть культуры нашей страны. Мастер НХП одновременно является проводником традиций прошлого и предпринимателем, – отметила Анастасия Белова. – Минпромторг России выделяет пять ключевых инструментов развития такого бизнеса: субсидии, выставки и деловые миссии, софинансирование проектов НКО, мониторинг и налоговые льготы. Так, все изделия, одобренные региональным и федеральным экспертными советами по НХП, можно продавать без НДС.



Справка



В Ярославской области действует 35 организаций, производящих изделия НХП, 13 центров художественных промыслов и домов ремесел, 14 общественных организаций, 56 индивидуальных предпринимателей, 48 образовательных учреждений в сфере НХП, более 600 самозанятых граждан.



Основные промыслы: художественная обработка дерева и других растительных материалов, производство художественной керамики (майолика, чернолощеная керамика, изразцы), ювелирных изделий, в том числе в технике финифти, строчевышитых изделий, художественная обработка металла, художественное ручное кружево.