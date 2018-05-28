​В условиях пожароопасного сезона соблюдение требований лесного законодательства и правил пожарной безопасности в лесах находится на особом контроле.



– Выполнение требований лесного законодательства при разработке гражданами лесосек очень важно. К проведению рейдов активно подключаем добровольных общественных инспекторов, так как это дает возможность расширить географию рейдов, – рассказал старший государственный лесной инспектор Ярославской области Александр Гулящих. – Штраф не является целью. Главное – выявить и устранить нарушение, а значит, предотвратить возгорание в лесу, последствия которого будут необратимы.



В ходе очередного рейда в Даниловском районе специалисты регионального департамента лесного хозяйства совместно с волонтерами-дружинниками проверили количественные и качественные показатели разработки лесосек гражданами. Выявлен ряд нарушений. Самое серьезное из них, по мнению специалистов, неочищенная делянка и неубранная древесина, так как это может привести к возгоранию.



Как сообщил Александр Гулящих, с начала пожароопасного сезона по аналогичным фактам нарушений лесного законодательства уже вынесено 18 постановлений об административных правонарушениях на сумму более 52 тысяч рублей.



Пожароопасный период в регионе введен с 16 апреля и продлится до момента выпадения стабильных осадков осенью.