​28 мая в рамках Дня предпринимателя Ярославской области прошел круглый стол «Развитие малого промышленного бизнеса: от закупок до кооперации».



– Правительство региона много внимания уделяет производственной кооперации во всех ее проявлениях. По итогам 2017 года объем закупок крупнейшими заказчиками у субъектов малого и среднего бизнеса Ярославской области увеличился на 28 процентов по сравнению с 2016 годом и составил 10 миллиардов рублей, – отметила заместитель директора департамента инвестиций и промышленности – председатель комитета поддержки предпринимательства Галина Крохмаль. – Сейчас развитие производственной кооперации в регионе выходит на новый уровень: внедряется программа «доращивания» (развития производственного потенциала) субъектов малого и среднего бизнеса, разработанная Федеральной корпорацией МСП.



Программа подразумевает комплексную поддержку предприятий региона в развитии производства и сбыта. Для прошедших отбор предприятий составляется индивидуальная карта развития и предоставляются необходимые меры поддержки.



Ожидается, что результатом реализации программы станет увеличение количества малых и средних предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию. Благодаря этому ярославские производители смогут участвовать в широком спектре закупок крупнейших заказчиков, а это гарантированные объемы производства на долгосрочную перспективу.



– Корпорация МСП успешно сотрудничает с Ярославской областью. Ярким подтверждением этого является подписанное в рамках Петербургского форума соглашение между «МСП Банком» и Правительством региона о реализации совместных инициатив по поддержке малого и среднего бизнеса, – сказала руководитель дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП АО «Корпорация МСП» Наталья Власова.



Она сообщила, что с 1 июля текущего года конкурсные закупки по 223-ФЗ, участниками которых могут быть только субъекты МСП, будут проводиться в электронном виде. Произойдет сокращение электронных торговых площадок со 170 до 10, что снизит затраты бизнеса на оформление электронных ключей.



Кроме того, в ходе круглого стола об организации закупочной деятельности в своих компаниях рассказали представители крупных заказчиков: ПАО «Сбербанк», АО «Красный маяк», ОАО «ГМЗ «Агат» и АО «Ярославский вагоноремонтный завод «Ремпутьмаш».



Очередная встреча с крупнейшим заказчиком – ПАО «НК «Роснефть» – состоится 8 июня в формате Координационного совета по развитию производственной кооперации.