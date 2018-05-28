​26 мая в Угличе прошел третий этап полумарафона «Бегом по Золотому кольцу». На старты различных дистанций, от 300 метров до 21,1 километра, вышли почти две тысячи человек.



Победу в Угличе, как и на предыдущем полумарафоне в Мышкине, одержал Сергей Коровин из Ярославля. Дистанцию в 21,1 километра он преодолел за 1 час 12 минут 2 секунды. Победителем полумарафона среди женщин стала Дарья Белова из Курска. Она финишировала через 1 час 30 минут 49 секунд.



Также прошли забеги для детей на 300 и 600 метров, старты для людей с ограниченными возможностями здоровья и эстафета.



Перед началом забегов традиционно прошла церемония передачи флага серии от главы администрации Мышкинского района Ольги Минаевой главе Угличского МР Анатолию Курицину.



Следующий старт серии «Бегом по Золотому кольцу» пройдет 2 июня в Переславле-Залесском. Регистрация открыта по ссылке goldenringrun.ru.