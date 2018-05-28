​На территории бывшего сажевого завода в районе Юбилейного моста в Ярославле начались работы по оценке накопленного экологического вреда. Процесс организован в рамках соглашения между Правительством области и ГК «Корпорация «ГазЭнергоСтрой», которое на прошлой неделе на Петербургском международном экономическом форуме подписал губернатор Дмитрий Миронов.



– Документ, в частности, направлен на решение многолетней проблемы по утилизации опасных отходов – продуктов переработки сажи, так называемых «зеленых масел», – рассказал заместитель председателя Правительства области Роман Колесов. – Корпорация «ГазЭнергоСтрой» имеет значительный опыт реализации крупных проектов в сфере уничтожения и рекультивации объектов накопленного экологического вреда от прошлой хозяйственной деятельности. На основе проведенных изысканий компания совместно с Правительством Ярославской области предложит оптимальное и в экологическом, и в экономическом плане решение с использованием собственных запатентованных технологий, которые имеют положительное заключение государственной экологической экспертизы Росприроднадзора.



В рамках инженерно-геологических изысканий предусмотрено бурение шести скважин, не менее 50 метров каждая. Три из них подрядная организация ООО «Геокомплекс» уже сделала. Цель исследования – выяснить глубину залегания «зеленых масел», их объем и степень проникновения в грунт и грунтовые воды. Землю из скважин, пропитанную нефтепродуктами, доставляют для анализа в лабораторию.



Работы планируется завершить до конца июня. По результатам исследований будет подготовлен отчет, который станет основой для проекта утилизации «зеленых масел».



Как сообщил Роман Колесов, пока объем работ по утилизации «зеленых масел» и их стоимость на данный момент неизвестны. Расчет будет сделан по итогам проведенного анализа. В планах регионального Правительства – включение ярославского проекта в федеральную программу «Чистая страна», направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду посредством ликвидации объектов накопленного вреда и снижения доли захоронения твердых коммунальных отходов.



Кроме того, объект накопленного экологического ущерба «зеленые масла» включен в паспорт регионального проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного проекта «Чистая Волга».



Справка



В 1933 году с учетом технологий тех лет продукт переработки «зеленые масла» складировался на территории старого сажевого завода в котлованы, загрунтованные глиной. После закрытия предприятия и переезда на новую площадку в районе Нефтестроя котлованы были засыпаны, а опасное содержимое осталось в максимальной близости к реке Волге.