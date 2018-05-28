​В рамках Дня предпринимателя Ярославской области прошел круглый стол, посвященный вопросам поддержки экспорта. Участие в работе приняли представители более чем 40 компаний.



– Определяя основные вопросы, мы опирались на практику, ориентировались на то, что волнует экспортеров, с какими проблемами они приходят к нам, – отметила генеральный директор АНО «Центр экспорта Ярославской области» Наталия Багрова. – Конечно, радует, что наше мероприятие нашло такой живой отклик.



На встрече заместитель начальника Ярославской таможни Сергей Комиссаров рассказал о новом в таможенном законодательстве для экспортеров. Адвокат тверского представительства московской коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры» Федор Жуков раскрыл способы минимизации рисков при заключении экспортных контрактов. Эксперт по работе с клиентами АО «Российский экспортный центр» Александр Каджемонян выступил на тему продаж на онлайн-площадках, а заместитель директора Ассоциации малых и средних экспортеров Анна Трубецкая познакомила участников с практикой открытия зарубежных представительств.



– Мы впервые участвуем в мероприятиях Центра экспорта, и нам очень понравилась организация сегодняшней встречи, – поделилась директор ООО «Юки-кидс» Мария Субботина. – Весьма целостный круглый стол, на котором были максимально раскрыты самые необходимые для экспортной деятельности вопросы – юридические, по сертификации, по участию в выставках. Наша компания производит детскую одежду, и мы видим перспективы на внешнем рынке.



Осенью Центр экспорта планирует провести еще два круглых стола: «Практические инструменты экспортной работы на международных рынках» и «География экспорта. Перспективные рынки для российских предприятий. Инвестиции в бизнес».