​Более 12 тысяч жителей региона приняли участие в экологическом субботнике «Зеленая весна», который прошел в этом году во всех муниципальных образованиях Ярославской области. В рамках месячника, стартовавшего 21 апреля, было собрано и вывезено более 14 тысяч кубометров мусора.



– По итогам генеральной уборки по количеству участников в лидеры вышел Ростовский район. Здесь 2778 жителей приводили в порядок скверы, пришкольные и придомовые территории, территории учреждений культуры, – рассказал директор департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Дмитрий Пеньков. – Второе место поделили Гаврилов-Ямский и Ярославский муниципальные районы. Там участие в субботниках приняли по полутора тысяч человек. Люди не только убирали мусор, но и сажали цветы и деревья.



На третьем месте по активности населения Борисоглебский муниципальный район, где более 1,3 тысячи жителей чистили берег реки Устье от мусора, благоустраивали парки и скверы, сажали газонную траву, цветы и яблони, приводили в порядок памятники, а также убирали несанкционированные свалки. В Тутаеве совместными усилиями волонтеров и сотрудников организаций, учреждений вывезено более тысячи мешков мусора, проведена масштабная работа по выпиловке, кронированию и побелке деревьев, покраске бордюров и ограждений.



В Рыбинске с участием школьников привели в порядок зеленую зону на бульваре Победы, где в 2015 году активисты высадили 86 деревьев в память об участниках Великой Отечественной войны. Сотрудники ОАО «Рыбинскгазсервис» убрали мусор, опилили сухие ветви, покрасили бордюры и стволы деревьев, оформили цветники, а также в целях повышения пожарной безопасности очистили от сухой травы и веток места расположения пунктов редуцирования газа.



В Ярославле работы по благоустройству проведены на 82 площадках, например, на территории парка культуры и отдыха «Нефтяник». Вместе с жителями района трудились сотрудники ОАО «Славнефть-ЯНОС». Активисты убрали мусор, разместили на деревьях скворечники, изготовленные воспитанниками местных детских садов и их родителями.



Экологический субботник федерального масштаба в этом году проводится уже в пятый раз при поддержке неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского.