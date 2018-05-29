​Фонд развития промышленности одобрил первый в Ярославской области проект по федеральному софинансированию. Поддержку получила компания «Русская механика» на развитие инновационного импортозамещающего серийного производства нового поколения снегоходных транспортных средств на основе модульной платформы из облегченных материалов.



Общая стоимость проекта – более 100 миллионов рублей. Заем позволит осуществить модернизацию и технологическое перевооружение производства, повысить уровень его локализации.



– Сегодня мы можем констатировать, что в работу запущен очередной механизм поддержки промышленных предприятий региона, – сказала директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Совместное решение о предоставлении льготного займа российским Фондом развития промышленности и областным Фондом развития промышленности и АПК открывает для крупных игроков возможность получения федеральной бюджетной помощи в реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов. В структуре инвестблока Правительства региона сформировалась широкая линейка институтов поддержки бизнеса. Особый акцент в работе этих организаций сделан на выстраивании взаимодействия предприятий области с федеральными структурами и ведомствами, на содействии развитию инновационных проектов.



В 2018 году в АО «Русская механика» запущено импортозамещающее производство российских снегоходов нового поколения для решения задач транспортной доступности населенных пунктов в районах Арктики и Крайнего Севера. Основные преимущества этой линейки продукции обусловлены внедрением технологий мирового уровня – использованием облегченных материалов при изготовлении элементов несущей платформы. Кроме того, в качестве силового агрегата применяется современный двухтактный двигатель, в том числе с инжекторной системой подачи топлива. Он является собственной разработкой АО «Русская механика».



Предприятие планирует экспортировать около 10 процентов продукции. Уже заключены дистрибьюторские контракты о поставках продукции в Финляндию, Швецию и Норвегию.



– Государственная поддержка, в данном случае – со стороны Фонда развития промышленности, одно из важных слагаемых успеха инновационного проекта, – подчеркнул генеральный директор АО «Русская механика» Леонид Можейко. – Заем ФРП заметно облегчит предприятию решение задач по модернизации производства, необходимой для вывода на рынок нового поколения снегоходов. Хочу отметить большую роль Правительства Ярославской области, департамента инвестиций и промышленности, которые профессионально выстраивают диалог с бизнесом, верно оценивают перспективные направления развития для оказания государственной поддержки.