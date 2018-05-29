|Продолжаются мероприятия, направленные на повышение эффективности использования регионального имущества.
За год сотрудники департамента имущественных и земельных отношений провели выездные проверки 267 государственных учреждений и объектов недвижимого имущества, закрепленных на праве оперативного управления за данными учреждениями. Выявлено 86 нарушений. По каждому руководству учреждений направлены соответствующие предписания с указанием сроков их устранения.
К основным нарушениям, выявленным в ходе проверок, относятся передача имущества в аренду без согласия собственника, неэффективное использование объектов и земельных участков либо неудовлетворительное их содержание.
– Проведение проверок позволило получить полную картину ситуации в имущественном комплексе Ярославской области и определить задачи на ближайшую перспективу, – сказал директор департамента имущественных и земельных отношений Максим Фролов. – Наш департамент разработал план мероприятий, направленных на повышение эффективности использования регионального имущества.
Ход устранения выявленных нарушений также контролируется специалистами департамента. До конца года будут проведены повторные проверки.
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вчера, 15:00
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