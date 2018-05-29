|29 мая ход строительства моста через Которосль в Ярославле оценили члены комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству областной Думы, общественного совета профильного регионального департамента, Общественной палаты и общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии города. Также на объект выехали сотрудники департамента дорожного хозяйства, представители заказчика, органов технического надзора и подрядчика.
Проверяющие ознакомились с этапами производства работ, документацией, задали интересующие их вопросы.
– Мост – это очень важный объект. Каких-то особых нарушений, на которых надо акцентировать внимание, мы не увидели, – сказал председатель комитета по градостроительству, транспорту и дорожному хозяйству Ярославской областной Думы Николай Бирук. – Подрядчик грамотно отвечает на все вопросы и по проектно-сметной документации, и по технологии строительства. Мы видим качественный подход к работе.
Участники мероприятия осмотрели опоры моста. По технологии производства работ укладка бетонной смеси производится в два этапа: устройство массивной части тела опоры и устройство колонн. К следующему уровню переходят только после заключения независимой лаборатории.
Проектно-сметной документацией предусмотрены испытания бетона на 7 и 28 суток. По проекту поверхность опоры шлифуется и сдается под гидроизоляцию и покраску в два слоя. Технологические отверстия от тяжей заделываются специальным ремонтным раствором.
Как отметил подрядчик, все сварные швы конструкции проходят УЗД-контроль, о чем делается запись в журнале сварочных работ. Замечаний лаборатории по качеству сварных соединений нет.
– Подрядчик относится к работам серьезно, – отметил член общественного совета при департаменте транспорта Ярославской области Виктор Воробьев. – Мы оценили весь процесс, существенных замечаний у нас нет. В частности, я обратил внимание, что арматура чистится, ни о каком ржавом металле здесь не может идти и речи.
На объекте круглосуточно ведется строительный контроль, двойной контроль осуществляется лабораториями заказчика и стройконтроля. Регулярно с проверками приезжают специалисты Росавтодора и Росдортехнологии. Существенных замечаний по качеству производства работ также не сделано.
– Мы благодарны экспертам за их участие в контрольных мероприятиях, – подчеркнул директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области Евгений Моисеев. – Все выехавшие на объект – профессионалы, имеют большой опыт и могут грамотно оценить ход работ. На мелкие недостатки по культуре производства, на которые они сегодня указали, мы, безусловно, обратим внимание. Мы отвечаем и перед жителями, и перед губернатором за этот объект. У меня как у директора профильного департамента сомнений в качестве строительства моста нет.
Планируется, что движение по мосту будет открыто уже в конце июня.
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вчера, 15:00
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