​На двух из трех водопроводных станций Ярославля – Южной и Северной – реализуется проект реконструкции горизонтальных отстойников. Он включает в себя увеличение камеры реакции, оборудование ее рециркуляторами и тонкослойными модулями, а также оборудование отстойника системами гидравлического удаления осадка и сбора осветленной воды.



На Северной водопроводной станции также производится модернизация контактных фильтров, включающая в себя переоборудование их в осветлители-рециркуляторы.



– Реализация этих мероприятий дает значительное улучшение качества питьевой воды по таким показателям, как мутность и концентрация остаточного алюминия, – отметила начальник центральной лаборатории АО «Ярославльводоканал» Светлана Данилова. – Это способствуют решению главной задачи – по обеспечению населения питьевой водой, отвечающей всем санитарно-гигиеническим требованиям.



Для этого также ежедневно осуществляется контроль качества воды водоисточников, воды по стадиям очистки, питьевой воды из резервуаров чистой воды всех водопроводных станций. Данные необходимы для обеспечения технологического процесса. Центральная и цеховые лаборатории периодически проводят моделирование процессов коагулирования и хлорирования воды с целью выбора оптимальных безопасных доз реагентов, а также входной контроль качества коагулянта.



Центральная лаборатория АО «Ярославльводоканал» аккредитована в национальной системе аккредитации по 33 физико-химическим показателям, 5 бактериологическим, 2 паразитологическим и 2 радиологическим в питьевой воде и воде водоисточников. В 2017 году сфера аккредитации расширена на 28 показателей в сточной воде. Более того, качество воды контролируется органами Роспотребнадзора: ежемесячно осуществляется отбор проб во всех резервуарах чистой воды и контрольных колонках для проведения соответствующих анализов. Качество питьевого водоснабжения подтверждено контролирующим органом: независимо от состояния водоисточника количество неудовлетворительных проб в резервуарах чистой воды водопроводных станций равно нулю.



Данные о качестве питьевой воды, поступающей с водопроводных станций в город, ежемесячно публикуются на сайте предприятия и передаются в управление Роспотребнадзора по Ярославской области.



– Губернатор Дмитрий Миронов поставил задачу обеспечить население области чистой и качественной водой, – подчеркнул и. о. директора департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и регулирования тарифов Сергей Колесников. – Весь комплекс мероприятий направлен на то, чтобы максимально сократить количество загрязняющих веществ, подготовить и подать жителям ту воду, которая будет соответствовать требованиям. В круглосуточном режиме ведется мониторинг на предприятиях, а также Роспотребнадзором. В случае возникновения непредвиденных ситуаций меры будут приниматься незамедлительно и, если необходимо, вплоть до остановки водозабора.



Как сообщила главный технолог АО «Ярославльводоканал» Светлана Паничева, общая проектная производительность водопроводных станций – 335 тысяч кубических метров в сутки. Технология очистки – классическая двухступенчатая (отстаивание – фильтрование), с использованием реагентов (коагулянта, флокулянта, аммиачной воды). Обеззараживание осуществляется хлорной водой.