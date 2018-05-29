​В этом году в числе объектов, которые отремонтируют в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», улица Чехова в Ярославле – от проспекта Октября до Привокзальной площади. Общая протяженность – 2,65 километра.



– Работы по укладке выравнивающего слоя асфальта мы планируем производить захватками по 300 – 350 метров, чтобы не оставлять открытые отфрезерованные участки, – рассказал генеральный директор ГП «Ярдормост» Ярослав Овчаров. – Верхний слой будем накатывать по 700 – 800 метров. Помимо укладки асфальта, на данном объекте мы выполним ремонт тротуаров, замену бортового камня и нанесем дорожную разметку.



Подрядная организация планирует завершить работы на улице Чехова в августе. За всем циклом производства наблюдают представители общественности.



– На этом объекте работы проводят с соблюдением всех норм, – подчеркнул координатор проекта «Дороги Ярославля» Александр Мустафин. – Температура асфальта вполне подходящая. Термометр показал 150 градусов, притом что температура укладки асфальтобетонной смеси должна выдерживаться не ниже 105 градусов. Мы смотрим за исполнением контракта, за качеством выполнения работ, за сроками и за соблюдением регламента. Планируем присутствовать на каждом объекте и каждом этапе производства работ.



Как отметил заместитель мэра Ярославля, директор департамента городского хозяйства Михаил Кузнецов, перед укладкой асфальта на каждом объекте федерального проекта проводятся ремонт и замена инженерных сетей. Графики работ сетевых организаций и дорожников синхронизированы.



В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в регионе в 2018 году будет отремонтировано 30 объектов Ярославской агломерации, в которую входят Ярославль, Ярославский и Тутаевский муниципальные районы. Из федерального бюджета на эти цели выделено 730 миллионов рублей, что более чем на 100 миллионов превышает финансирование прошлого года. 610 миллионов на реализацию проекта направлено из регионального бюджета и 120 – из муниципального. Таким образом, итоговое финансирование проекта в 2018 году составляет 1,46 миллиарда рублей.