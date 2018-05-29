​Подведены итоги Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В числе победителей – четыре из семи заявок Ярославской области. Грантов удостоены Мышкин, Тутаев, Переславль-Залесский и Ростов.



Подготовку к конкурсу в Ярославской области курировал главный архитектор региона Михаил Кудряшов.



– Я считаю, что четыре победителя из семи заявок – это успех, – сказал он. – Была проделана огромная работа и главами муниципалитетов, и проектными командами. Теперь необходимо сосредоточиться на качественной реализации проектов. Для этого дается два года. То есть проект, утвержденный в этом году, должен быть завершен до конца 2019-го.



Общий объем финансирования проектов, победивших в конкурсе, – 5 миллиардов рублей. Средства выделены из резервного фонда Правительства РФ.



Справка



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году проводится Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации впервые. Поручение об организации такого мероприятия дал Президент РФ Владимир Путин.



Цель конкурса – выявление, поощрение и распространение лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.



От Ярославской области на конкурс было направлено семь заявок. Это проекты благоустройства Гаврилов-Яма, Мышкина, Углича, Тутаева, Ростова, Данилова и Переславля-Залесского. Объекты были определены в ходе широкого общественного обсуждения с местными жителями, получили поддержку муниципальных общественных комиссий. Все заявки региона прошли отбор федеральной комиссии и вышли в финал.