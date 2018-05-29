|В рамках программы «Газпром – детям» в регионе будет построено пять многофункциональных физкультурно-оздоровительных комплексов. Такие договоренности были достигнуты губернатором Дмитрием Мироновым и главой компании «Газпром» Алексеем Миллером. О подготовке к строительству объектов на заседании комитета Ярославской областной Думы по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и делам молодежи Сергей Панчишный.
– Мы движемся по плановым срокам. Уже идут подготовительные работы на трех площадках: в Ярославле на улице Панина, в Угличе и в поселке Семибратово Ростовского района, – отметил Сергей Панчишный. – В этом году планируем начать строительство комплекса и в Переславле-Залесском.
ФОК в Дзержинском районе – самый крупный из пяти, которые будут построены в регионе по программе «Газпром – детям», и крупнейший в линейке сооружений такого проекта. В нем будут оборудованы ледовая арена, два бассейна – 25 на 16 и 10 на 6 метров, универсальный, спортивный и тренажерный залы, зал для занятий художественной гимнастикой, аэробикой, хореографией и единоборствами.
В настоящее время получено разрешение на строительство объекта, заключен контракт на проведение строительно-монтажных работ. Обустроена строительная площадка, ведутся подготовительные земляные работы. Важным этапом стало укрепление грунта. Комплекс будет сдан в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.
Второй в Ярославле ФОК будет построен во Фрунзенском районе. Это специализированный комплекс для людей с ограниченными возможностями здоровья. В нем планируется оборудовать универсальные залы для занятий легкой атлетикой и игровыми видами адаптивного спорта, малый спортивный зал для лечебной физкультуры, тренажерный зал.
– Объект беспрецедентный, ранее в рамках программы таких не возводилось. В настоящее время завершается проектирование комплекса. Планируем, что работы начнутся в первом квартале 2019 года, – отметил Сергей Панчишный.
Получены разрешения на строительство ФОКов в Угличе и Семибратове. По этим двум объектам завершается конкурс по выбору подрядчика. Активная фаза строительства начнется во втором квартале текущего года и завершится в III квартале 2019-го.
Также в этом году планируется начать работы и на объекте в Переславле-Залесском. Там появится ФОК с двумя бассейнами и универсальным залом. Сейчас подготовлена конкурсная документация по определению организации-подрядчика, получено разрешение на строительство. Ранее предполагалось, что строительство начнется в 2019 году.
– Появления таких спортивных объектов мы ждем много лет. Построить ФОК в Семибратове нам обещают с 2001 года. Большое спасибо, что эта работа сегодня ведется, – сказал депутат Антон Капралов.
Работа по расширению спортивной инфраструктуры в Ярославской области активно ведется с 2017 года в соответствии со стратегией «10 точек роста». По инициативе губернатора региона Дмитрия Миронова в рамках программы «Газпром – детям» в области также обустроено 20 пришкольных стадионов.
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вчера, 16:30
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