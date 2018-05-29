​Рыбинский завод дорожной техники «Раскат» поставил первую партию продукции по заказу Минобороны РФ. Контракты на сумму 132 миллиона рублей, предусматривающие производство 18 единиц дорожной техники, были заключены в апреле.



На сегодняшний день в рамках этих договоренностей изготовлены 4 дорожные машины массой 21 тонна каждая. Они сконструированы в соответствии с рядом специальных требований, повышающих качество и ремонтопригодность. Техника оснащена двигателями белорусского производства с улучшенными характеристиками.



В августе прошлого года губернатор Дмитрий Миронов подписал важное соглашение о сотрудничестве с крупнейшим предприятием госкорпорации «Ростех» – НПО «Высокоточные комплексы» об инвестировании в производство новой техники порядка 500 миллионов рублей, что позволило вывести завод «Раскат» из банкротного состояния и сохранить трудовой коллектив. Активная производственная деятельность началась в январе текущего года.



– Правительство области провело большую работу по восстановлению производственной деятельности нескольких предприятий, – отметила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Завод дорожной техники «Раскат», оказавшийся в тяжелой финансовой ситуации, с начала этого года активными темпами наращивает производство. Благодаря этому сотни жителей Рыбинска обеспечены работой и достойной зарплатой. Вся партия дорожной техники в течение ближайших месяцев будет поставлена подразделениям Минобороны России. Со своей стороны мы всячески оказываем содействие пополнению портфеля заказов предприятия.



С начала года на «Раскате» изготовлено 77 единиц дорожной техники. В целом производственная линейка включает более 30 моделей катков массой от 1,5 до 21 тонны, а также 25-тонный компактор для уплотнения твердых бытовых и промышленных отходов. Ведется разработка нового катка массой 12 – 14 тонн. В конструкторском бюро завода идет проектирование нового 45-тонного компактора.



– В наших планах – выпуск дорожной техники ежемесячно на сумму не менее ста миллионов рублей. Сейчас при поддержке руководства региона мы с задачей справляемся, – рассказал директор АО «Раскат» Сергей Борисов.