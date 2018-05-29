​29 мая в Угличе почтили память святого благоверного царевича Димитрия Угличского – одного из самых известных русских святых. В Божественной литургии, крестном ходе с мощами и чтимой иконой царевича приняли участие епископ Переславский и Угличский Феодор, председатель Правительства Ярославской области Дмитрий Степаненко, его заместитель Максим Авдеев, первый заместитель главы Угличского района Александр Лебедев, десятки прихожан.



Председатель регионального Правительства вместе с другими официальными лицами возложил цветы к памятнику царевичу, который находится на территории Угличского кремля.



– Мне действительно очень приятно второй год подряд принимать участие в торжественных мероприятиях, – отметил в своей приветственной речи Дмитрий Степаненко. – Имя Димитрия Угличского неразрывно связано не только с историей Углича и Ярославской области, но и с историей России. Замечаем тенденцию, что русские люди все больше интересуются историей своей страны, больше путешествуют по нашим городам. В ближайшие годы планируем увеличить туристический поток в Ярославскую область, в том числе за счет Углича. Напомню, город вошел в состав знаменитого туристического маршрута Золотое кольцо. Я уверен, что это послужит дополнительным импульсом для повышения его туристической привлекательности.



Финальным аккордом торжественных мероприятий стало выпускание в небо белых голубей.