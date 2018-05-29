​Второй этап турнира «Ветер» памяти Игоря Мартысюка собрал на Волге в Рыбинске 11 команд. В течение пяти часов их участники собирали обрывки сетей. Общий результат: 68 единиц общей протяженностью 3,5 километра, а также три экрана – браконьерских орудий лова.



Все трофеи были переданы представителям рыбоохраны, а живая рыба из выловленных сетей выпущена в естественную среду обитания.



Победитель традиционно определялся путем измерения общей длины выловленных снастей. Первое место заняла команда «Бурлаки» из Рыбинска. Но, поскольку это состязание очень значимо для сохранения биоресурсов региона, все участники были отмечены ценными призами, кубками и дипломами.



– Турнир «Ветер» памяти Игоря Мартысюка в этом году проводится в пятый раз, – рассказала начальник отдела департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Елена Перминова. – Его цель – сохранение водных биологических ресурсов и очистка водных объектов рыбохозяйственного значения от обрывков сетей и иных запрещенных орудий лова рыбы и мусора. Главные задачи турнира – пропаганда бережного отношения к природе, здорового образа жизни и правил поведения на воде, привлечение внимания к проблеме браконьерства и популяризация культурного рыболовства как вида активного проведения досуга и здорового образа жизни.



Первый этап турнира прошел в окрестностях деревни Пачеболка Рыбинского района. 32 участника из Ярославля, Рыбинска, Вологды собрали 120 обрывков сетей общей протяженностью 3,6 километра на реках Ухре и Согоже, а также на Рыбинском водохранилище. Было очищено около 80 квадратных метров акватории водоемов.