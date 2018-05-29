​25 мая был организован круглый стол по вопросу применения контрольно-кассовой техники, специально организованный для предпринимателей города Рыбинска. В работе приняли участие руководители департамента АПК и потребительского рынка, инвестиционного блока Правительства Ярославской области, аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей и регионального управления ФНС.



Старший государственный налоговый инспектор УФНС по Ярославской области Светлана Новикова рассказала об изменениях в законодательстве по применению контрольно-кассовой техники (ККТ). Она отметила, что в настоящее время кассовый аппарат можно зарегистрировать через личный кабинет. Это занимает 15 минут и не требует визита в налоговую инспекцию. Отменено обязательное техобслуживание кассы, что снимает с предпринимателя ненужные расходы. Кроме того, фискальные накопители надо менять каждые 3 года, а не каждый год.



В целом по стране уже более 500 тысяч налогоплательщиков зарегистрировали 1,7 миллиона единиц ККТ. Сейчас работает 17 операторов фискальных данных, стоимость онлайн-кассы – от 16,5 тысячи рублей. При этом для поддержки индивидуальных предпринимателей предусмотрен налоговый вычет до 18 тысяч рублей на каждую кассу – для этого необходимо зарегистрировать ее до 1 июля текущего года.



Для некоторых категорий предпринимателей предусмотрена отсрочка перехода на онлайн-кассы: до 1 июля 2019 года могут подождать предприниматели, оказывающие услуги (за исключением услуг общепита при наличии наемных работников), а также индивидуальные предприниматели, применяющие патент и ЕНВД (за исключением осуществляющих розничную торговлю и оказание услуг общепита и имеющих наемных работников).



Есть категории предпринимателей, освобожденных от необходимости применения контрольно-кассовой техники в целом, независимо от ее формата. В том числе это те, кто торгует на ярмарках. Но есть среди них и исключения. При этом в законе нет четкого определения, что рождает возможность двойного толкования закона. Поэтому рыбинские предприниматели предложили выйти с инициативой по изменению законодательства на федеральном уровне.



– Мы понимаем, что закон федеральный и вопрос не решить на уровне Рыбинска, где многие предприниматели, и я в том числе, работают в формате самозанятости на рынках и ярмарках. Надо дать точное определение наших рабочих мест, – заявил предприниматель, председатель НП «Рыбинский союз предпринимателей малого бизнеса» Александр Кутырев.



В ходе круглого стола участники договорились, что с предпринимателями из разных муниципальных образований обсудят, какие конкретно предложения вынести на федеральный уровень. Стороны выразили надежду, что получат поддержку федеральных структур и бизнес-объединений.



– Другие регионы не вышли с такой инициативой. У нас очень ответственный бизнес, который не хочет нарушать закон, – отметила заместитель директора департамента АПК и потребительского рынка – председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Валентина Шишина. – Ярославской области нужна цивилизованная торговля, и мы не хотим, чтобы бизнес пострадал.



Подробнее об условиях применения онлайн-касс можно прочитать на сайте ФНС России: https://kkt-online.nalog.ru.