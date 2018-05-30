​В Мышкине будет благоустроена историко-культурная территория, в которую входят усадьба Чистова, площадь у пристани и мыс Памятного креста. Проект реконструкции этого пространства победил во Всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, организованном и проведенном Министерством строительства РФ.



– Работа над проектом началась два месяца назад. Всего на обсуждение общественности было вынесено восемь территорий, но жители района выбрали именно эту, – рассказала глава Мышкинского МР Ольга Минаева. – Спасибо главному архитектору области Михаилу Кудряшову за поддержку. Также большую помощь в оформлении графической части проекта нам оказал московский архитектор Сергей Ниц. За историко-описательную составляющую отвечали наши местные краеведы. Заявленная территория очень большая, она занимает целый квартал. Соответственно, и работы предстоит немало.



Проектом предусмотрена реставрация купеческой усадьбы. Планируется отремонтировать как сам особняк, так и прилегающую территорию, восстановить ограждение. Будут сделаны освещение, озеленение. Кроме того, планируется ремонт крыши старинной мельницы.



В будущем, как рассчитывают местные власти и жители района, именно здесь будут проходить все самые значимые события и праздники.



По словам Ольги Минаевой, ожидается, что реконструкция этой территории положительно отразится на турпотоке. Если сейчас на одного жителя в районе приходится 20 туристов в год, то после реконструкции предполагается увеличение этой цифры до 25 гостей.



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году проводится впервые. Поручение об организации этого мероприятия дал Президент РФ Владимир Путин.



В числе победителей – четыре проекта Ярославской области. Помимо Мышкина в лидерах также Тутаев, Ростов и Переславль-Залесский.