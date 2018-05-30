​Переславль-Залесский стал одним из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Средства федерального гранта пойдут на реконструкцию Народной площади.



– Это очень большая удача и вместе с тем высокая оценка проделанной работы, – отметил глава города Владимир Волков. – Площадь территории, которую планируется обновить, очень большая. Она составляет 5 гектаров. Проектом предусмотрены интересные решения. Все коммуникации будут спрятаны под землю, пространство разделено на сектора. В зоне отдыха будут размещены не просто лавочки – архитекторы придумали каскадные решения. Запланировано обустройство и так называемого сухого фонтана: на отверстия при необходимости устанавливаются специальные заглушки, и территория становится свободной для прогулок и отдыха.



Планируется, что работы над реконструкцией площади начнутся уже в этом году.



Владимир Волков отметил, что конкурс – хорошая возможность для небольших городов получить федеральное финансирование и преобразить парки и места для отдыха. Он сообщил, что Переславль-Залесский намерен также подать заявку на участие в следующем году. Уже готовы проекты обновления Центрального городского парка и набережной реки Трубеж.



Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2018 году проводится впервые. Поручение об организации этого мероприятия дал Президент РФ Владимир Путин.



В числе победителей – четыре проекта Ярославской области. Помимо Переславля-Залесского в лидерах также Тутаев, Ростов и Мышкин.