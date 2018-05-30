​Министерство транспорта РФ поручило Росавиации возобновить работу оперативного штаба по недопущению сбоев перевозки пассажиров, купивших билеты на рейсы АО «Саратовские авиалинии». Ранее авиакомпания объявила об отмене всех рейсов с 30 мая 2018 года в связи с отсутствием решения Росавиации по поводу наложенного ограничения срока действия сертификата на полеты.



– Мы настаиваем на включении представителей региона в состав оперативного штаба, чтобы максимально учесть интересы ярославцев, купивших билеты на рейсы компании, – отметил заместитель председателя Правительства Ярославской области Максим Авдеев. – Также совместно с аэропортом Туношна мы продолжаем активную работу по замене перевозчика на рейсы в направлениях Анапы, Симферополя и Сочи. Это важные туристические направления, и мы намерены их сохранить.



На сегодняшний день ведутся переговоры с 20 авиакомпаниями, среди которых «Нордвинд», «Ираэро», «Пегас», ЮВТ, «Победа», S7. Также вопрос находится на контроле в Росавиации.



По требованию Минтранса Росавиация проработает с авиаперевозчиками маршрутную сеть «Саратовских авиалиний», чтобы определить ответственных за перевозку пассажиров на конкретных маршрутах. Также ведомство-регулятор откроет горячую линию для ответов на обращения пассажиров и оперативного решения связанных с этим вопросов.



– Жители региона, купившие билеты на рейсы «Саратовских авиалиний», могут вернуть деньги, – сказал генеральный директор ярославского аэропорта Анатолий Козлов. – Механизм действий опубликован на сайте аэропорта.