​30 мая на расширенном заседании Правительства области губернатор Дмитрий Миронов представил нового директора регионального департамента охраны объектов культурного наследия. Им стал Александр Филяев.



– Александр Филяев занимал руководящие должности в департаментах градостроительной политики и культурного наследия города Москвы, работал директором в проектных и строительных компаниях, – сказал Дмитрий Миронов. – Сегодня перед департаментом охраны объектов культурного наследия области стоят серьезные задачи. Не сомневаюсь, что новый руководитель с ними справится. Прошу коллег оказывать ему необходимое содействие.



Александр Филяев окончил художественно-промышленный университет имени Строганова. С 2004 по 2006 год занимал пост начальника управления координации и контроля за реализацией инвестиционных проектов департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы. С 2006 по 2011 год был заместителем председателя комитета департамента культурного наследия города Москвы. Затем с 2011 по 2017 год работал на руководящих должностях в различных проектно-строительных и реставрационных компаниях.