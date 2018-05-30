|Соборная площадь станет настоящим украшением исторического центра Ростова. На средства федерального гранта здесь реализуют масштабный проект реконструкции. Появятся современные площадки для проведения праздников и фестивалей всероссийского уровня, фотозона, будет благоустроена территория перед входом в кремль, обустроены место остановки автобусов и высадки экскурсионных групп, пешеходные дорожки.
– Для подготовки заявки районная администрация совместно с городской создали проектный офис. Были собраны лучшие кадры, которые в кратчайшие сроки подготовили необходимые документы для участия в конкурсе: архитектурные и технические решения, финансовые расчеты, – рассказал глава Ростовского района Алексей Константинов. – Согласно условиям конкурса победителям дается два года на реализацию проекта. Спасибо за такую возможность. За это время удастся грамотно все решить и воплотить задуманное в жизнь.
Федеральные средства на реконструкцию Ростов получит как один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году он проводится впервые по инициативе Президента РФ Владимир Путин.
В числе победителей также еще три проекта Ярославской области – от Переславля-Залесского, Тутаева и Мышкина.
Алексей Константинов добавил, что Ростов также попал в семерку городов, претендующих на средства нового банка развития БРИКС по программе поддержки исторических городов национального значения посредством создания туристической инфраструктуры. Это дополнительные инвестиции порядка двух миллиардов рублей.
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