​Соборная площадь станет настоящим украшением исторического центра Ростова. На средства федерального гранта здесь реализуют масштабный проект реконструкции. Появятся современные площадки для проведения праздников и фестивалей всероссийского уровня, фотозона, будет благоустроена территория перед входом в кремль, обустроены место остановки автобусов и высадки экскурсионных групп, пешеходные дорожки.



– Для подготовки заявки районная администрация совместно с городской создали проектный офис. Были собраны лучшие кадры, которые в кратчайшие сроки подготовили необходимые документы для участия в конкурсе: архитектурные и технические решения, финансовые расчеты, – рассказал глава Ростовского района Алексей Константинов. – Согласно условиям конкурса победителям дается два года на реализацию проекта. Спасибо за такую возможность. За это время удастся грамотно все решить и воплотить задуманное в жизнь.



Федеральные средства на реконструкцию Ростов получит как один из победителей Всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. В этом году он проводится впервые по инициативе Президента РФ Владимир Путин.



В числе победителей также еще три проекта Ярославской области – от Переславля-Залесского, Тутаева и Мышкина.



Алексей Константинов добавил, что Ростов также попал в семерку городов, претендующих на средства нового банка развития БРИКС по программе поддержки исторических городов национального значения посредством создания туристической инфраструктуры. Это дополнительные инвестиции порядка двух миллиардов рублей.