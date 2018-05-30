​В этом году в регионе для государственной итоговой аттестации выпускников-одиннадцатиклассников организуют 56 пунктов проведения экзаменов. Большинство – в школах, семь – на базе учреждений уголовно-исполнительной системы и СИЗО, пять – на дому и еще один пункт – в туберкулезной больнице.



Ход подготовки к ЕГЭ 30 мая обсудили на расширенном заседании Правительства области.



– Всего у нас в регионе единый госэкзамен в этом году сдают более пяти тысяч человек. Первое испытание для выпускников 11-х классов уже состоялось в понедельник, – сказал губернатор Дмитрий Миронов.



Директор департамента образования Ирина Лобода сообщила, что наиболее популярными предметами, как и в прошлые годы, являются обществознание, биология, физика, история.



Впервые в этом году при проведении ЕГЭ применяются новые технологии. Полный комплект экзаменационных материалов печатается прямо в аудитории, а по окончании аттестации работы сканируют в пунктах проведения тестирования. Во всех пунктах ведется видеонаблюдение.



– Использование технологии сканирования работ участников ЕГЭ в штабе пункта проведения экзамена после его завершения даст возможность сократить время первичной обработки бланков на региональном уровне, – отметила Ирина Лобода. – За 2016 – 2018 годы за счет средств областного бюджета и федеральных субсидий все пункты проведения и региональный центр обработки информации оснащены оборудованием, необходимым для применения данных технологий.



К проведению единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов привлечены 3388 специалистов, к проведению основного госэкзамена для девятиклассников – 3722 человека. Все они прошли необходимую подготовку. В качестве общественных наблюдателей зарегистрированы более 700 человек. Студенты ЯГПУ имени К.Д. Ушинского контролируют процесс госаттестации в режиме онлайн через портал smotriege.ru.