​Губернатор Дмитрий Миронов призвал членов Правительства области, руководителей департаментов и органов местного самоуправления обеспечить выполнение всех договоренностей, достигнутых на завершившемся на прошлой неделе Петербургском международном экономическом форуме.



– Уверен, вы все следили за событиями форума и знаете, что Президент России Владимир Путин в своем выступлении отметил хорошую динамику Ярославской области по росту инвестиционной привлекательности, – сказал Дмитрий Миронов на заседании Правительства области 30 мая. – По сравнению с предыдущим годом регион поднялся сразу на восемь пунктов и занял 17-е место. Это высокая оценка нашей с вами совместной работы. На форуме сделано многое. В первую очередь отмечу трехстороннее соглашение о сотрудничестве Правительства Ярославской области с госкорпорацией «Ростех» и ПАО «Россети», в рамках которого в регионе будет создан интеллектуальный инновационный кластер цифровых сетей. Важнейшие документы подписаны и в сфере машиностроения и судостроения. Концерн «Калашников» готов обеспечить судостроителей Ярославской области заказами на 9 миллиардов рублей. Наша задача – реализовать все планы.



Также Дмитрий Миронов отметил соглашения, заключенные в сферах передовых технологий, пищевой отрасли и экологии. Компания «ЭкоГрупп» планирует вложить 5 миллиардов рублей в развитие региональной системы обращения с отходами, в том числе в строительство мусороперерабатывающего завода и нескольких мусоросортировочных станций. Холдинг «АгриВолга» подтвердил готовность направить 1,5 миллиарда рублей на создание ярославского сырного кластера. В ликвидации объектов накопленного экологического вреда Правительству области поможет корпорация «ГазЭнергоСтрой». Речь идет о залежах так называемого «зеленого масла» бывшего сажевого завода и кислогудронных прудах НПЗ имени Менделеева в Тутаевском районе.



Ведущие вузы региона договорились создать научно-технологическую платформу «Агентство технологического развития», где под конкретные заказы молодые ученые будут разрабатывать стартапы или инновационные проекты.



На форуме Ярославская область представила современный стенд площадью 120 квадратных метров с участием промышленных предприятий – лидеров региона. В их числе – Завод ПСМ, Завод дорожных машин, АО «Русская механика», ПАО «ОДК-Сатурн», «Компания Дизель», компании «Такеда», «Тензор», «Завод подъемников Углич», «Паритет-Центр». В состав официальной делегации под руководством Дмитрия Миронова вошли их руководители, представители высших учебных заведений, органов власти.



– Презентация региона, проведение переговоров с инвесторами и определение новых направлений развития экономики области – это основные задачи, которые стояли перед нашей делегацией на форуме, – сообщила директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Концепция застройки стенда решала задачу демонстрации инновационного потенциала Ярославской области. Поэтому в его оформлении мы использовали пилотные образцы высокотехнологичной техники. Это и квадроболотоход – образец, который будет запущен в производство только через год, и яхта с возможностью виртуального путешествия по Волге, и устройство для транспортировки малогабаритного груза – октокоптер.



В рамках форума подписано 24 соглашения с общим объемом инвестиций 30,8 миллиарда рублей, в том числе о строительстве новых объектов. АО «Консервный завод «Поречский» планирует создать завод детского питания, ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» – завод сухих завтраков, «Х5 Retail Group» – распределительный центр.



На полях форума Корпорация развития региона заключила соглашения с ООО «Фора-Девелопмент» (о реализации проекта по реновации существующего жилого комплекса на проспекте Октября), с Ярославской Большой мануфактурой (о комплексном развитии территории мануфактуры в Красноперекопском районе Ярославля), с медицинским центром диагностики и профилактики (о создании многопрофильного медицинского центра).



Делегацией Ярославской области проведены круглые столы с участием АО «Корпорация МСП», ПАО «РусГидро», ПАО «Россети», ПАО «Интер РАО», ОАО «РЖД», ПАО «МОЭСК», центральной темой которых стало расширение доступа предприятий региона к закупкам крупных государственных компаний.



В целях реализации совместных проектов в сфере фармацевтики проведена встреча с послом Индии в России Панкаджем Сараном, министром торговли и промышленности республики Ритой Теотией. Перспективы расширения фармацевтического производства на российском рынке обсуждались на встрече с представителями компании «Тева» и «Такеда».



В общей сложности делегация региона провела более 30 встреч и переговоров о сотрудничестве в целях развития Ярославской области.