​Продолжается газификация муниципальных районов Ярославской области. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым губернатором Дмитрием Мироновым и председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Областные власти и представители компании провели перезагрузку отношений, и газовики возобновили инвестиционную деятельность в регионе.



Так, в завершающей стадии находится строительство межпоселкового газопровода от поселка Семибратово до сел Татищев Погост, Марково и Василево. 30 мая ход работ вместе с главой Ростовского района Алексеем Константиновым проинспектировали представители областного департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов и специалисты компании «Газпром газораспределение Ярославль».



– Строительство осуществляется достаточно быстрыми темпами, – рассказал инженер по технадзору АО «Газпром газораспределение Ярославль» Сергей Головин. – Уже проложено 12,6 километра трубопровода, осталось проложить примерно 50 метров и осуществить монтаж газового оборудования.



После завершения строительно-монтажных работ начнется подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию. Она планируется к началу отопительного сезона текущего года.



– По плану мы должны были подготовить к приему газа 275 домовладений, но работаем со значительным опережением графика: готово 450 жилых домов в трех населенных пунктах – Татищевом Погосте, Маркове и Василеве, – сообщил Алексей Константинов. – Одновременно переведены на более дешевый вид топлива две котельные. Это сделает комфортнее жизнь людей, которые очень ждут прихода голубого топлива в свои дома. В XXI веке все должны иметь достойные бытовые условия независимо от того, живут они в мегаполисе, областном центре или в небольшом населенном пункте.



Участники выезда побывали в гостях у семьи Дуровых, которые этой зимой почувствуют разницу между печным и газовым отоплением.



– Конечно, это замечательно, что мы дождались газификации села. Нам помогали с составлением сметной документации, обвязку дома сделали без задержки. За это огромное спасибо, – говорят супруги Людмила и Юрий Дуровы. – Наш дом очень старый, ему более ста лет. Поддерживаем его в порядке, сюда приезжают на выходные наши дети, на каникулы – внуки. То, что теперь не нужно будет возиться с дровами, очень большое подспорье. На селе работы и так хватает, и то, что удобства приходят и в наши дома, обрадовало всех жителей.



Работы по газификации Ростовского района будут продолжены. В III квартале этого года запланировано начало строительства еще одного межпоселкового газопровода – от поселка Петровское до населенных пунктов Коленово, Караш, Итларь, Хмельники. Протяженность – более 39 километров. Срок завершения – 2019 год. Кроме того, компания «Газпром» в текущем году проводит работы по подготовке проектно-сметной документации на строительство межпоселкового газопровода от поселка Петровское до населенных пунктов Перово и Захарово протяженностью около 15 километров. Реализация данного проекта намечена на 2020 год.



Всего до 2021 года компания «Газпром» планирует вложить в газификацию Ярославской области порядка 2 миллиардов рублей, построив более 400 километров межпоселковых газопроводов к 41 населенному пункту. В свою очередь, Правительство области берет на себя обязательства по строительству не менее 186 километров внутрипоселковых сетей, 46 котельных и подготовке более 7 тысяч домовладений к приему газа.



В этом году компания «Газпром» также планирует начать работы по строительству межпоселкового газопровода в Ярославском районе со сроком завершения в 2019 году.



– Правительство области совместно с органами местного самоуправления в рамках региональной программы газификации выполняет свои обязательства перед компанией «Газпром», – отметил начальник отдела развития и регулирования отрасли газоснабжения регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Алексей Наумкин. – Идут строительство внутрипоселковых газовых сетей, подготовка домовладений к приему газа. Так, в текущем году будет построено свыше 90 километров газовых сетей и предоставлена техническая возможность для газификации двух тысяч домовладений.



На реализацию региональной программы газификации в 2018 году предусмотрено более 200 миллионов рублей.