|Уважаемые сотрудники службы по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
31 мая исполняется 83 года со дня образования службы в системе Министерства внутренних дел России. За это время не раз менялось название структурных подразделений и не одно поколение сотрудников получило статус ветеранов. Неизменными остаются лишь цели и задачи: оказание помощи подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, защита их интересов и прав, предупреждение детской безнадзорности и преступности.
Неравнодушие к чужим судьбам, терпение, самоотдача и работоспособность, сплоченность и компетентность – эти качества всегда отличали специалистов. Ежедневно они помогают вам с честью нести нелегкую, но благородную миссию.
В праздничный день желаю вам здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма!
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
08:00
22 просмотров
2018.05.31 Спрос на речные экскурсии в Ярославле в мае вырос на 35 процентов2018.05.31 Брейтовчане призвали всех живущих на берегах Рыбинского водохранилища объединиться и очистить его от мусора2018.05.31 В поликлинике №2 время оформления больничного после вызова скорой сокращено в три раза2018.05.31 В этом году в чемпионате «Абилимпикс» смогут принять участие люди в возрасте до 65 лет2018.05.30 В Ростовском районе завершается строительство нового межпоселкового газопровода от Семибратова до Василева