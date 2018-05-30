​Уважаемые сотрудники службы по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области!



Поздравляю вас с профессиональным праздником!



31 мая исполняется 83 года со дня образования службы в системе Министерства внутренних дел России. За это время не раз менялось название структурных подразделений и не одно поколение сотрудников получило статус ветеранов. Неизменными остаются лишь цели и задачи: оказание помощи подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, защита их интересов и прав, предупреждение детской безнадзорности и преступности.



Неравнодушие к чужим судьбам, терпение, самоотдача и работоспособность, сплоченность и компетентность – эти качества всегда отличали специалистов. Ежедневно они помогают вам с честью нести нелегкую, но благородную миссию.



В праздничный день желаю вам здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма!



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов