​Уважаемые сотрудники службы по делам несовершеннолетних и защите их прав Ярославской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

31 мая исполняется 83 года со дня образования службы в системе Министерства внутренних дел России. За это время не раз менялось название структурных подразделений и не одно поколение сотрудников получило статус ветеранов. Неизменными остаются лишь  цели и задачи: оказание помощи подросткам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, защита их интересов и прав, предупреждение  детской безнадзорности  и преступности.

Неравнодушие к чужим судьбам, терпение, самоотдача и работоспособность, сплоченность и компетентность – эти качества всегда отличали специалистов. Ежедневно они помогают вам с честью нести нелегкую, но благородную миссию.

В праздничный день желаю вам здоровья, семейного благополучия, неиссякаемой энергии и оптимизма!  

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
08:00
22 просмотров
2018.05.31 Спрос на речные экскурсии в Ярославле в мае вырос на 35 процентов
2018.05.31 Брейтовчане призвали всех живущих на берегах Рыбинского водохранилища объединиться и очистить его от мусора
2018.05.31 В поликлинике №2 время оформления больничного после вызова скорой сокращено в три раза
2018.05.31 В этом году в чемпионате «Абилимпикс» смогут принять участие люди в возрасте до 65 лет
2018.05.30 В Ростовском районе завершается строительство нового межпоселкового газопровода от Семибратова до Василева