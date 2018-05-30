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– 17 октября в регионе в третий раз пройдет чемпионат профмастерства для людей



с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».



Особенности программы этого года обсудили на заседании оргкомитета мероприятия



в Правительстве области.



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Наш регион включился в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и уже тогда был



проведен первый чемпионат. В 2017-м на российском уровне наш ярославский



школьник Никита Демидов занял 1-е место в компетенции «Робототехника», –



рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.



– Мы изначально рассматриваем чемпионат не просто как соревновательное



мероприятие среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Прежде всего это площадка для демонстрации успехов и мастерства. Кроме того, на



«Абилимпиксе» происходит встреча участников с потенциальными работодателями,



что увеличивает возможности дальнейшего трудоустройства.



этом году увеличится количество категорий участников: к школьникам и студентам



добавятся специалисты – люди с инвалидностью в возрасте до 65 лет. Станет



больше и соревновательных компетенций: если в прошлом году их было семь, то в



этом –двенадцать. Для школьников это «Робототехника», «Ремонт обуви», «Резьба



по дереву» и «Портной». Студенты будут соревноваться в слесарном, малярном и



поварском деле, торговле, укладке кирпича и анимации, специалисты – в



компетенциях «Массажист» и «Обработка текста».



Кроме



того, увеличивается количество площадок чемпионата. Они будут располагаться на



базах пяти колледжей региона: трех ярославских – управления и профессиональных



технологий, политехнического №24 и торгово-экономического, а также Заволжского



политехнического и Любимского аграрно-политехнического.



Программа



III ярославского чемпионата «Абилимпикс» будет включать профориентационную,



деловую, выставочную и культурную части.