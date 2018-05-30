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– 17 октября в регионе в третий раз пройдет чемпионат профмастерства для людей

с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Особенности программы этого года обсудили на заседании оргкомитета мероприятия

в Правительстве области.



Наш регион включился в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и уже тогда был

проведен первый чемпионат. В 2017-м на российском уровне наш ярославский

школьник Никита Демидов занял 1-е место в компетенции «Робототехника», –

рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.

– Мы изначально рассматриваем чемпионат не просто как соревновательное

мероприятие среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Прежде всего это площадка для демонстрации успехов и мастерства. Кроме того, на

«Абилимпиксе» происходит встреча участников с потенциальными работодателями,

что увеличивает возможности дальнейшего трудоустройства.

этом году увеличится количество категорий участников: к школьникам и студентам

добавятся специалисты – люди с инвалидностью в возрасте до 65 лет. Станет

больше и соревновательных компетенций: если в прошлом году их было семь, то в

этом –двенадцать. Для школьников это «Робототехника», «Ремонт обуви», «Резьба

по дереву» и «Портной». Студенты будут соревноваться в слесарном, малярном и

поварском деле, торговле, укладке кирпича и анимации, специалисты – в

компетенциях «Массажист» и «Обработка текста».

Кроме

того, увеличивается количество площадок чемпионата. Они будут располагаться на

базах пяти колледжей региона: трех ярославских – управления и профессиональных

технологий, политехнического №24 и торгово-экономического, а также Заволжского

политехнического и Любимского аграрно-политехнического.

Программа

III ярославского чемпионата «Абилимпикс» будет включать профориентационную,

деловую, выставочную и культурную части.

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