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– 17 октября в регионе в третий раз пройдет чемпионат профмастерства для людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Особенности программы этого года обсудили на заседании оргкомитета мероприятия
в Правительстве области.
–
Наш регион включился в движение «Абилимпикс» в 2016 году, и уже тогда был
проведен первый чемпионат. В 2017-м на российском уровне наш ярославский
школьник Никита Демидов занял 1-е место в компетенции «Робототехника», –
рассказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода.
– Мы изначально рассматриваем чемпионат не просто как соревновательное
мероприятие среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Прежде всего это площадка для демонстрации успехов и мастерства. Кроме того, на
«Абилимпиксе» происходит встреча участников с потенциальными работодателями,
что увеличивает возможности дальнейшего трудоустройства.
этом году увеличится количество категорий участников: к школьникам и студентам
добавятся специалисты – люди с инвалидностью в возрасте до 65 лет. Станет
больше и соревновательных компетенций: если в прошлом году их было семь, то в
этом –двенадцать. Для школьников это «Робототехника», «Ремонт обуви», «Резьба
по дереву» и «Портной». Студенты будут соревноваться в слесарном, малярном и
поварском деле, торговле, укладке кирпича и анимации, специалисты – в
компетенциях «Массажист» и «Обработка текста».
Кроме
того, увеличивается количество площадок чемпионата. Они будут располагаться на
базах пяти колледжей региона: трех ярославских – управления и профессиональных
технологий, политехнического №24 и торгово-экономического, а также Заволжского
политехнического и Любимского аграрно-политехнического.
Программа
III ярославского чемпионата «Абилимпикс» будет включать профориентационную,
деловую, выставочную и культурную части.
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