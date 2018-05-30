​Ярославская

поликлиника №2 продолжает реализацию пилотных проектов по созданию новой модели

медучреждения и реализует в этом году четыре проекта, два из которых связаны с

повышением экономической эффективности. В частности, с сокращением

необоснованных расходов.

Один из

проектов связан с уменьшением времени прохождения пациентом врачебной комиссии.

– Раньше

наши пациенты, чтобы оформить больничный лист задним числом (а это чаще всего

требуется после вызова скорой помощи на дом), должны были прийти к терапевту,

потом посетить врачебную комиссию, затем вновь вернуться к терапевту. Люди

тратили на все это более 30 минут. А сейчас с внедрением электронного журнала

весь этот процесс занимает не более 10 минут, – рассказала главный врач

поликлиники №2 Наталья Богданова.

Вся

информация быстро уходит к нужному специалисту, журнал заполняется

автоматически, пока пациент на приеме у терапевта. Выигрывает и сама

поликлиника – экономический эффект от внедрения проекта составляет около 300

тысяч рублей в год.



Большая разница между тем, что было раньше, и тем, что есть сейчас, –

поделилась впечатлениями Марина Жукова. – Я прикреплена к поликлинике уже 10

лет, и мне есть с чем сравнивать. Сейчас я пришла к терапевту, и, пока она меня

смотрела, все быстро оформили. Сейчас куплю лекарства и спокойно пойду на

больничный.

Мариной Жуковой согласен и Александр Смирнов:

– Я

вообще доволен всем. Поликлиника преображается, и сами посмотрите – очередей

нет совсем.

Еще один

проект связан с выдачей расходных материалов. Благодаря автоматизации процесса

заказ расходников, их подбор на складе и выдача происходят в считанные минуты.

Медсестра приходит в нужное время и получает полный набор заказанных

материалов.

– Новая модель

поликлиники – это бережное отношение не только к пациентам, но и к медицинским

работникам, а также к ресурсам, – подчеркнула руководитель регионального центра

организации первичной медико-санитарной помощи Ярославской области Наталья

Евсеевич. – Эти проекты были успешно опробованы в поликлинике №2, следующий шаг

– внедрение их в ярославской больнице №2.

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