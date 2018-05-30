|Ярославская
поликлиника №2 продолжает реализацию пилотных проектов по созданию новой модели
медучреждения и реализует в этом году четыре проекта, два из которых связаны с
повышением экономической эффективности. В частности, с сокращением
необоснованных расходов.
Один из
проектов связан с уменьшением времени прохождения пациентом врачебной комиссии.
– Раньше
наши пациенты, чтобы оформить больничный лист задним числом (а это чаще всего
требуется после вызова скорой помощи на дом), должны были прийти к терапевту,
потом посетить врачебную комиссию, затем вновь вернуться к терапевту. Люди
тратили на все это более 30 минут. А сейчас с внедрением электронного журнала
весь этот процесс занимает не более 10 минут, – рассказала главный врач
поликлиники №2 Наталья Богданова.
Вся
информация быстро уходит к нужному специалисту, журнал заполняется
автоматически, пока пациент на приеме у терапевта. Выигрывает и сама
поликлиника – экономический эффект от внедрения проекта составляет около 300
тысяч рублей в год.
–
Большая разница между тем, что было раньше, и тем, что есть сейчас, –
поделилась впечатлениями Марина Жукова. – Я прикреплена к поликлинике уже 10
лет, и мне есть с чем сравнивать. Сейчас я пришла к терапевту, и, пока она меня
смотрела, все быстро оформили. Сейчас куплю лекарства и спокойно пойду на
больничный.
Мариной Жуковой согласен и Александр Смирнов:
– Я
вообще доволен всем. Поликлиника преображается, и сами посмотрите – очередей
нет совсем.
Еще один
проект связан с выдачей расходных материалов. Благодаря автоматизации процесса
заказ расходников, их подбор на складе и выдача происходят в считанные минуты.
Медсестра приходит в нужное время и получает полный набор заказанных
материалов.
– Новая модель
поликлиники – это бережное отношение не только к пациентам, но и к медицинским
работникам, а также к ресурсам, – подчеркнула руководитель регионального центра
организации первичной медико-санитарной помощи Ярославской области Наталья
Евсеевич. – Эти проекты были успешно опробованы в поликлинике №2, следующий шаг
– внедрение их в ярославской больнице №2.
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