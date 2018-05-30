​Ярославская



поликлиника №2 продолжает реализацию пилотных проектов по созданию новой модели



медучреждения и реализует в этом году четыре проекта, два из которых связаны с



повышением экономической эффективности. В частности, с сокращением



необоснованных расходов.



Один из



проектов связан с уменьшением времени прохождения пациентом врачебной комиссии.



– Раньше



наши пациенты, чтобы оформить больничный лист задним числом (а это чаще всего



требуется после вызова скорой помощи на дом), должны были прийти к терапевту,



потом посетить врачебную комиссию, затем вновь вернуться к терапевту. Люди



тратили на все это более 30 минут. А сейчас с внедрением электронного журнала



весь этот процесс занимает не более 10 минут, – рассказала главный врач



поликлиники №2 Наталья Богданова.



Вся



информация быстро уходит к нужному специалисту, журнал заполняется



автоматически, пока пациент на приеме у терапевта. Выигрывает и сама



поликлиника – экономический эффект от внедрения проекта составляет около 300



тысяч рублей в год.



–



Большая разница между тем, что было раньше, и тем, что есть сейчас, –



поделилась впечатлениями Марина Жукова. – Я прикреплена к поликлинике уже 10



лет, и мне есть с чем сравнивать. Сейчас я пришла к терапевту, и, пока она меня



смотрела, все быстро оформили. Сейчас куплю лекарства и спокойно пойду на



больничный.



Мариной Жуковой согласен и Александр Смирнов:



– Я



вообще доволен всем. Поликлиника преображается, и сами посмотрите – очередей



нет совсем.



Еще один



проект связан с выдачей расходных материалов. Благодаря автоматизации процесса



заказ расходников, их подбор на складе и выдача происходят в считанные минуты.



Медсестра приходит в нужное время и получает полный набор заказанных



материалов.



– Новая модель



поликлиники – это бережное отношение не только к пациентам, но и к медицинским



работникам, а также к ресурсам, – подчеркнула руководитель регионального центра



организации первичной медико-санитарной помощи Ярославской области Наталья



Евсеевич. – Эти проекты были успешно опробованы в поликлинике №2, следующий шаг



– внедрение их в ярославской больнице №2.