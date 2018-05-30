​2 и 3

июня жители региона смогут принять участие в экологическом субботнике по

очистке берегов и дна Рыбинского водохранилища от мусора и обрывков сетей в

Брейтовском районе. Мероприятие приурочено к Международному дню очистки

водоемов. Работа организована некоммерческой ассоциацией «Прощеный ручей» при

поддержке департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской

области.

– В

прошлом году – Году экологии – мы инициировали акции по очистке берегов и дна

Рыбинского водохранилища от мусора. В этом году работа будет продолжена, –

рассказал директор некоммерческой организации «Прощеный ручей» Андрей

Тутариков. – Основной акцент будет сделан на подъеме из воды обрывков рыбацких

сетей. В этом году планируется проведение серии одновременных субботников на

территории всех районов, расположенных по берегам Рыбинского водохранилища, что

даст возможность вывести акцию на межрегиональный уровень и объединить усилия

многих людей.

Приглашения

с призывом присоединиться к акции направлены главам Брейтовского, Некоузского,

Пошехонского, Рыбинского районов, города Рыбинска, а также Череповецкого района

Вологодской области и Весьегонского района Тверской области.

Любой

желающий внести свою лепту в сохранение биоресурсов и природы родного края в

рамках экологического субботника может принять участие в уборке бытового и

хозяйственного мусора на берегах и дне водоемов, сборе брошенных рыбацких

сетей, которые являются серьезной угрозой для рыбы. Кроме того, запланировано

проведение образовательных мероприятий для детей и взрослых на тему важности

бережного отношения к водным ресурсам.

Организаторы

акции приглашают всех жителей Ярославской области и ее гостей принять участие в

Международном дне очистки водоемов. Активисты будут награждены дипломами и

памятными призами департамента охраны окружающей среды и природопользования.

2 июня с

10 до 16 часов субботник пройдет на берегу Рыбинского водохранилища за деревней

Черкасово (Черкасовский мыс). 3 июня в то же время также будут очищать берег

реки Сити.

Справка

Международный

день очистки водоемов отмечается с 1995 года в международном масштабе. Россия

присоединилась к этой акции 15 лет назад – в 2003 году. Ежегодно мероприятия

проходят в первые летние выходные.

Комментарии

Комментариев пока нет...
Ответьте на вопрос: В каком году Ярославлю 1000 лет? -

Вы — Гость. Не хотите ли авторизоваться или зарегистрироваться?
53 минуты назад
9 просмотров
2018.05.31 Спрос на речные экскурсии в Ярославле в мае вырос на 35 процентов
2018.05.31 В поликлинике №2 время оформления больничного после вызова скорой сокращено в три раза
2018.05.31 В этом году в чемпионате «Абилимпикс» смогут принять участие люди в возрасте до 65 лет
2018.05.31 Поздравление губернатора с Днем образования службы по делам несовершеннолетних
2018.05.30 В Ростовском районе завершается строительство нового межпоселкового газопровода от Семибратова до Василева