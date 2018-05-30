​2 и 3



июня жители региона смогут принять участие в экологическом субботнике по



очистке берегов и дна Рыбинского водохранилища от мусора и обрывков сетей в



Брейтовском районе. Мероприятие приурочено к Международному дню очистки



водоемов. Работа организована некоммерческой ассоциацией «Прощеный ручей» при



поддержке департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской



области.



– В



прошлом году – Году экологии – мы инициировали акции по очистке берегов и дна



Рыбинского водохранилища от мусора. В этом году работа будет продолжена, –



рассказал директор некоммерческой организации «Прощеный ручей» Андрей



Тутариков. – Основной акцент будет сделан на подъеме из воды обрывков рыбацких



сетей. В этом году планируется проведение серии одновременных субботников на



территории всех районов, расположенных по берегам Рыбинского водохранилища, что



даст возможность вывести акцию на межрегиональный уровень и объединить усилия



многих людей.



Приглашения



с призывом присоединиться к акции направлены главам Брейтовского, Некоузского,



Пошехонского, Рыбинского районов, города Рыбинска, а также Череповецкого района



Вологодской области и Весьегонского района Тверской области.



Любой



желающий внести свою лепту в сохранение биоресурсов и природы родного края в



рамках экологического субботника может принять участие в уборке бытового и



хозяйственного мусора на берегах и дне водоемов, сборе брошенных рыбацких



сетей, которые являются серьезной угрозой для рыбы. Кроме того, запланировано



проведение образовательных мероприятий для детей и взрослых на тему важности



бережного отношения к водным ресурсам.



Организаторы



акции приглашают всех жителей Ярославской области и ее гостей принять участие в



Международном дне очистки водоемов. Активисты будут награждены дипломами и



памятными призами департамента охраны окружающей среды и природопользования.



2 июня с



10 до 16 часов субботник пройдет на берегу Рыбинского водохранилища за деревней



Черкасово (Черкасовский мыс). 3 июня в то же время также будут очищать берег



реки Сити.



Справка



Международный



день очистки водоемов отмечается с 1995 года в международном масштабе. Россия



присоединилась к этой акции 15 лет назад – в 2003 году. Ежегодно мероприятия



проходят в первые летние выходные.