|2 и 3
июня жители региона смогут принять участие в экологическом субботнике по
очистке берегов и дна Рыбинского водохранилища от мусора и обрывков сетей в
Брейтовском районе. Мероприятие приурочено к Международному дню очистки
водоемов. Работа организована некоммерческой ассоциацией «Прощеный ручей» при
поддержке департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской
области.
– В
прошлом году – Году экологии – мы инициировали акции по очистке берегов и дна
Рыбинского водохранилища от мусора. В этом году работа будет продолжена, –
рассказал директор некоммерческой организации «Прощеный ручей» Андрей
Тутариков. – Основной акцент будет сделан на подъеме из воды обрывков рыбацких
сетей. В этом году планируется проведение серии одновременных субботников на
территории всех районов, расположенных по берегам Рыбинского водохранилища, что
даст возможность вывести акцию на межрегиональный уровень и объединить усилия
многих людей.
Приглашения
с призывом присоединиться к акции направлены главам Брейтовского, Некоузского,
Пошехонского, Рыбинского районов, города Рыбинска, а также Череповецкого района
Вологодской области и Весьегонского района Тверской области.
Любой
желающий внести свою лепту в сохранение биоресурсов и природы родного края в
рамках экологического субботника может принять участие в уборке бытового и
хозяйственного мусора на берегах и дне водоемов, сборе брошенных рыбацких
сетей, которые являются серьезной угрозой для рыбы. Кроме того, запланировано
проведение образовательных мероприятий для детей и взрослых на тему важности
бережного отношения к водным ресурсам.
Организаторы
акции приглашают всех жителей Ярославской области и ее гостей принять участие в
Международном дне очистки водоемов. Активисты будут награждены дипломами и
памятными призами департамента охраны окружающей среды и природопользования.
2 июня с
10 до 16 часов субботник пройдет на берегу Рыбинского водохранилища за деревней
Черкасово (Черкасовский мыс). 3 июня в то же время также будут очищать берег
реки Сити.
Справка
Международный
день очистки водоемов отмечается с 1995 года в международном масштабе. Россия
присоединилась к этой акции 15 лет назад – в 2003 году. Ежегодно мероприятия
проходят в первые летние выходные.
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