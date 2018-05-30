​Отдых на воде пользуется большой популярностью в Ярославской области. В регионе предлагаются разные форматы такого времяпрепровождения, практически в каждом городе разработаны тематические экскурсии. В настоящее время туроператоры ведут работу по качественному изменению содержания прогулок по воде.



Например, центр культуры и туризма «Романов-Борисоглебск» предлагает речные прогулки на теплоходе от Тутаева до поселка Константиновский, а также вверх по течению Волги до села Савинского. Пассажиров сопровождает экскурсовод. Он расскажет о прошлом края, о местных легендах и преданиях. Команда туристско-рекреационного кластера «Ярославское взморье» разрабатывает водные экскурсии на метеоре.



Для гостей и жителей Ярославля предусмотрены новые маршруты. Среди них дневные и вечерние прогулки на теплоходе. Ярославский речной порт отмечает, что в мае спрос на экскурсионно-прогулочные поездки на 35 процентов превысил показатель прошлого года.



Путешествовать по воде скоро можно будет и на скоростной моторной яхте на подводных крыльях. Это уникальная разработка ярославской компании «Паритет»: судно дополнено системой виртуальной реальности и позволяет туристам совместить путешествие с «полетом» над центром Ярославля. Пока это предложение носит эксклюзивный характер.



– В этом году новую разработку презентовали руководителю Федерального агентства по туризму Российской Федерации Олегу Сафонову. Суда компании «Паритет» демонстрировались также Президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Ярославскую область. Высокие гости положительно оценили свежее предложение. После тестового периода оно будет доступно для всех желающих, – сообщила директор департамента туризма Юлия Рыбакова. – Также разработка была представлена на стенде Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме и вызвала большой интерес.



Регион пользуется популярностью среди туристов, совершающих путешествия на теплоходах. По берегам Волги расположено пять городов области: Углич, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Ярославль. В 2017 году в регион таким способом прибыли около 324 тысяч человек, в соседнюю Вологодскую область – 130 тысяч, в Костромскую – 125 тысяч.



– Наш регион является одним из самых популярных среди туристов, совершающих круизные путешествия. Наиболее привлекательны для гостей Ярославль, Углич и Мышкин, – сказала директор туристической фирмы Светлана Даниленко.