​Дом



Сыроежиных в Тутаеве включен в список объектов культурного наследия. Здание



отнесено к категории памятников местного значения.



–



Наш департамент согласовал акт государственной историко-культурной экспертизы,



подготовленной архитектором-реставратором Юрием Аврутовым. По результатам



исследований было принято решение о внесении данного памятника архитектуры в



Единый государственный реестр объектов культурного наследия, – рассказал



директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области



Александр Филяев. – По этому объекту будут подготовлены охранные обязательства



для сохранения памятника, собственника о них уведомят.



Здание



дома Сыроежиных находится в историческом центре города, сформированного по



плану регулярной перепланировки 1784 года. Оно расположено в ряду линейной



исторической застройки улицы Романовской, в границах территории групповой



охранной зоны, утвержденной в 1990 году решением Яроблисполкома.



Объект



построен в первой половине XIX века и впервые упоминается в документах 1836



года. В 1920 – 1930-е годы домовладение принадлежало Сыроежиным. В 1932 году



половина здания была передана Тутаевскому межрайлесхозу, в 1939 году –



тутаевскому отделению Госбанка.