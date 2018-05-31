|Дом
Сыроежиных в Тутаеве включен в список объектов культурного наследия. Здание
отнесено к категории памятников местного значения.
–
Наш департамент согласовал акт государственной историко-культурной экспертизы,
подготовленной архитектором-реставратором Юрием Аврутовым. По результатам
исследований было принято решение о внесении данного памятника архитектуры в
Единый государственный реестр объектов культурного наследия, – рассказал
директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области
Александр Филяев. – По этому объекту будут подготовлены охранные обязательства
для сохранения памятника, собственника о них уведомят.
Здание
дома Сыроежиных находится в историческом центре города, сформированного по
плану регулярной перепланировки 1784 года. Оно расположено в ряду линейной
исторической застройки улицы Романовской, в границах территории групповой
охранной зоны, утвержденной в 1990 году решением Яроблисполкома.
Объект
построен в первой половине XIX века и впервые упоминается в документах 1836
года. В 1920 – 1930-е годы домовладение принадлежало Сыроежиным. В 1932 году
половина здания была передана Тутаевскому межрайлесхозу, в 1939 году –
тутаевскому отделению Госбанка.
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