​Дом

Сыроежиных в Тутаеве включен в список объектов культурного наследия. Здание

отнесено к категории памятников местного значения.



Наш департамент согласовал акт государственной историко-культурной экспертизы,

подготовленной архитектором-реставратором Юрием Аврутовым. По результатам

исследований было принято решение о внесении данного памятника архитектуры в

Единый государственный реестр объектов культурного наследия, – рассказал

директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области

Александр Филяев. – По этому объекту будут подготовлены охранные обязательства

для сохранения памятника, собственника о них уведомят.

Здание

дома Сыроежиных находится в историческом центре города, сформированного по

плану регулярной перепланировки 1784 года. Оно расположено в ряду линейной

исторической застройки улицы Романовской, в границах территории групповой

охранной зоны, утвержденной в 1990 году решением Яроблисполкома.

Объект

построен в первой половине XIX века и впервые упоминается в документах 1836

года. В 1920 – 1930-е годы домовладение принадлежало Сыроежиным. В 1932 году

половина здания была передана Тутаевскому межрайлесхозу, в 1939 году –

тутаевскому отделению Госбанка.

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