​До 1



июля уведомить налоговую инспекцию о выбранном участке для налогового вычета



можно в произвольной форме, далее – только в специально утвержденной.



Освобождение



от налога распространяется на земельные участки размером не более 6 соток и



только для определенной группы граждан: это пенсионеры, инвалиды I и II групп,



ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза и другие льготные



категории. За площадь участка сверх этого лимита придется заплатить.



Кроме



того, если у льготника несколько участков в собственности, то право на вычет он



имеет только по одному. По какому именно, собственник вправе решить сам.



Если



гражданин не высказал свои пожелания, то налоговая служба автоматически



применит вычет к одному участку с максимально исчисленной суммой налога. Это



далеко не всегда приводит к уменьшению суммы налога, так как у участков может



быть разная кадастровая стоимость или же могут применяться различные налоговые



ставки.



Также



могут возникать и технические ошибки, из-за которых вычет не будет применен.



Поэтому специалисты рекомендуют льготникам заполнять форму уведомления для



налоговой инспекции.



– В



уведомлении собственник указывает сведения о себе: данные документа,



удостоверяющего личность, номер телефона, сведения об участке, к которому



налогоплательщик хочет применить вычет, – рассказала заместитель директора



департамента имущественных и земельных отношений Анна Желиховская. – Все данные



можно предоставить как при посещении налогового органа, так и по почте или



через личный кабинет на сайте налоговой инспекции. Тем, кто с 2018 года впервые



получит право на вычет и ранее не пользовался налоговыми льготами, например,



при достижении пенсионного возраста в течение 2018 года, необходимо подать в



налоговый орган заявление о предоставлении такой льготы.



В личном



кабинете на сайте налогового органа налогоплательщик может отслеживать все



исчисленные налоги и своевременно уведомлять налоговую инспекцию о



предоставлении вычета.



Напомним,



что земельный налог исчисляется в зависимости от кадастровой стоимости участка.



Его ставка устанавливается муниципальными образованиями, но не может превышать



1,5 процента от нее. Для отдельных категорий участков установлена ставка не



выше 0,3 процента. Например, для земель сельхозназначения, участков, занятых



жилищным фондом, или участков, приобретенных для личного подсобного хозяйства,



садоводства и огородничества.



На сайте



Федеральной налоговой службы размещена подробная информация:https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/zemelny/zem_fl_ip/6sotok/.