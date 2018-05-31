|Начался второй этап
инженерно-геологических изысканий на территории НПЗ им. Менделеева. Задача
исследователей – оценить влияние на окружающую среду кислых гудронов,
складированных в самом старом пруду-отстойнике.
На первом этапе работы в декабре
2017 года подрядная организация ООО «Спецгео» сделала шурфирование пяти точек в
теле пруда с целью получения информации об объемах и содержании отходов. После
окончания паводка с наступлением оптимальных климатических условий работы по
шурфированию для анализа проникновения отходов в грунтовые воды начались на
участке побережья реки Волги.
– Это участок, идущий параллельно с
территорией пруда-отстойника, за пределами системы лучевого дренажа,
предотвращающей попадание через грунтовые воды отходов в Волгу, – рассказал
главный эколог ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» Вячеслав Таланов. – До конца июня
здесь на расстоянии 50 метров будет пробурено пять скважин глубиной до 15
метров каждая. По результатам двух этапов инженерно-геологических изысканий
будет составлен отчет, который станет основой для разработки проекта по
утилизации отходов и рекультивации данной территории.
В решении вопроса ликвидации
объектов накопленного вреда экологии Правительство Ярославской области
объединилось с ООО «ГазЭнергоСтрой». Соответствующее соглашение на прошлой
неделе в рамках Петербургского международного экономического форума подписали
губернатор Дмитрий Миронов и президент компании Сергей Чернин.
– Документ, в частности, направлен
на решение многолетней проблемы по утилизации опасных отходов – кислых
гудронов, копившихся десятилетиями в прудах-отстойниках на территории завода, –
уточнил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. –
Соглашением предусматривается анализ ранее выполненной проектной документации с
целью оценки ее полноты и достоверности, соответствия критериям экономической
эффективности. Цель – выработка наиболее эффективных и экономически выгодных решений
по утилизации опасных отходов и рекультивации территории отстойников.
ООО «ГазЭнергоСтрой» имеет большой
опыт реализации крупных проектов в сфере уничтожения и рекультивации объектов
накопленного экологического вреда от прошлой хозяйственной деятельности. У
компании есть собственные запатентованные технологии, которые имеют
положительное заключение государственной экологической экспертизы
Росприроднадзора.
В планах Правительства региона –
включение ярославского проекта в федеральную программу «Чистая страна»,
направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду
посредством ликвидации объектов накопленного вреда и уменьшения доли
захоронения твердых коммунальных отходов. Кроме того, объект накопленного
экологического ущерба «кислый гудрон» включен в паспорт регионального проекта
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской
области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного
проекта «Чистая Волга».
Комментарии
Комментариев пока нет...
|
14:30
37 просмотров
2018.05.31 Начались общественные обсуждения по вопросу объединения медицинских учреждений Ярославля2018.05.31 Правительство области и «Яндекс. Такси» будут работать над повышением безопасности пассажирских перевозок2018.05.31 Дмитрий Миронов обсудил перспективы сотрудничества с руководством ассоциации «Росспецмаш»2018.05.31 Дмитрий Миронов принял участие в заседании научно-консультативного совета при Арбитражном суде Волго-Вятского округа2018.05.31 Утверждена специальная форма уведомления для налогового вычета по земельным участкам