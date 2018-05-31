​Начался второй этап

инженерно-геологических изысканий на территории НПЗ им. Менделеева. Задача

исследователей – оценить влияние на окружающую среду кислых гудронов,

складированных в самом старом пруду-отстойнике.

На первом этапе работы в декабре

2017 года подрядная организация ООО «Спецгео» сделала шурфирование пяти точек в

теле пруда с целью получения информации об объемах и содержании отходов. После

окончания паводка с наступлением оптимальных климатических условий работы по

шурфированию для анализа проникновения отходов в грунтовые воды начались на

участке побережья реки Волги.

– Это участок, идущий параллельно с

территорией пруда-отстойника, за пределами системы лучевого дренажа,

предотвращающей попадание через грунтовые воды отходов в Волгу, – рассказал

главный эколог ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» Вячеслав Таланов. – До конца июня

здесь на расстоянии 50 метров будет пробурено пять скважин глубиной до 15

метров каждая. По результатам двух этапов инженерно-геологических изысканий

будет составлен отчет, который станет основой для разработки проекта по

утилизации отходов и рекультивации данной территории.

В решении вопроса ликвидации

объектов накопленного вреда экологии Правительство Ярославской области

объединилось с ООО «ГазЭнергоСтрой». Соответствующее соглашение на прошлой

неделе в рамках Петербургского международного экономического форума подписали

губернатор Дмитрий Миронов и президент компании Сергей Чернин.

– Документ, в частности, направлен

на решение многолетней проблемы по утилизации опасных отходов – кислых

гудронов, копившихся десятилетиями в прудах-отстойниках на территории завода, –

уточнил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. –

Соглашением предусматривается анализ ранее выполненной проектной документации с

целью оценки ее полноты и достоверности, соответствия критериям экономической

эффективности. Цель – выработка наиболее эффективных и экономически выгодных решений

по утилизации опасных отходов и рекультивации территории отстойников.

ООО «ГазЭнергоСтрой» имеет большой

опыт реализации крупных проектов в сфере уничтожения и рекультивации объектов

накопленного экологического вреда от прошлой хозяйственной деятельности. У

компании есть собственные запатентованные технологии, которые имеют

положительное заключение государственной экологической экспертизы

Росприроднадзора.

В планах Правительства региона –

включение ярославского проекта в федеральную программу «Чистая страна»,

направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду

посредством ликвидации объектов накопленного вреда и уменьшения доли

захоронения твердых коммунальных отходов. Кроме того, объект накопленного

экологического ущерба «кислый гудрон» включен в паспорт регионального проекта

«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской

области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного

проекта «Чистая Волга».

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