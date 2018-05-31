​Начался второй этап



инженерно-геологических изысканий на территории НПЗ им. Менделеева. Задача



исследователей – оценить влияние на окружающую среду кислых гудронов,



складированных в самом старом пруду-отстойнике.



На первом этапе работы в декабре



2017 года подрядная организация ООО «Спецгео» сделала шурфирование пяти точек в



теле пруда с целью получения информации об объемах и содержании отходов. После



окончания паводка с наступлением оптимальных климатических условий работы по



шурфированию для анализа проникновения отходов в грунтовые воды начались на



участке побережья реки Волги.



– Это участок, идущий параллельно с



территорией пруда-отстойника, за пределами системы лучевого дренажа,



предотвращающей попадание через грунтовые воды отходов в Волгу, – рассказал



главный эколог ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» Вячеслав Таланов. – До конца июня



здесь на расстоянии 50 метров будет пробурено пять скважин глубиной до 15



метров каждая. По результатам двух этапов инженерно-геологических изысканий



будет составлен отчет, который станет основой для разработки проекта по



утилизации отходов и рекультивации данной территории.



В решении вопроса ликвидации



объектов накопленного вреда экологии Правительство Ярославской области



объединилось с ООО «ГазЭнергоСтрой». Соответствующее соглашение на прошлой



неделе в рамках Петербургского международного экономического форума подписали



губернатор Дмитрий Миронов и президент компании Сергей Чернин.



– Документ, в частности, направлен



на решение многолетней проблемы по утилизации опасных отходов – кислых



гудронов, копившихся десятилетиями в прудах-отстойниках на территории завода, –



уточнил заместитель председателя Правительства региона Роман Колесов. –



Соглашением предусматривается анализ ранее выполненной проектной документации с



целью оценки ее полноты и достоверности, соответствия критериям экономической



эффективности. Цель – выработка наиболее эффективных и экономически выгодных решений



по утилизации опасных отходов и рекультивации территории отстойников.



ООО «ГазЭнергоСтрой» имеет большой



опыт реализации крупных проектов в сфере уничтожения и рекультивации объектов



накопленного экологического вреда от прошлой хозяйственной деятельности. У



компании есть собственные запатентованные технологии, которые имеют



положительное заключение государственной экологической экспертизы



Росприроднадзора.



В планах Правительства региона –



включение ярославского проекта в федеральную программу «Чистая страна»,



направленную на снижение негативного воздействия на окружающую среду



посредством ликвидации объектов накопленного вреда и уменьшения доли



захоронения твердых коммунальных отходов. Кроме того, объект накопленного



экологического ущерба «кислый гудрон» включен в паспорт регионального проекта



«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории Ярославской



области», реализация которого планируется в рамках федерального приоритетного



проекта «Чистая Волга».