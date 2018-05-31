|31 мая
губернатор Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании
научно-консультативного совета при Арбитражном суде Волго-Вятского округа.
Мероприятие прошло в Ярославле.
Приветствуя
собравшихся, в числе которых – представители Высшего арбитражного суда РФ,
юристы, сотрудники контролирующих, налоговых, таможенных и антимонопольных
органов, службы судебных приставов, глава региона особо подчеркнул важность
деятельности судов в направлении разрешения споров в жилищно-коммунальной
сфере.
– За
четверть века создана стройная система арбитражных судов. Они завоевали высокий
авторитет у населения и руководителей предприятий и организаций, – сказал
Дмитрий Миронов. – Арбитражные суды сегодня играют огромную роль в экономике,
взаимоотношениях власти и частного бизнеса и защите предпринимателей. Но в
первую очередь я бы хотел подчеркнуть важность защиты прав граждан в
коммунальной сфере. Управляющие компании нередко нарушают права собственников
жилья, не предоставляют необходимый набор услуг, пытаются взять незаконную
плату. Настоящей проблемой стала ситуация, когда граждане добросовестно платят
за ресурсы, а управляющие компании не рассчитываются с поставщиками. Как
правило, конечной инстанцией для разрешения этих споров становится арбитражный
суд.
В ходе
встречи участники, в частности, обсудили аспекты применения гражданского
законодательства по взысканию неустойки с потребителя электрической энергии, а
также по возмещению расходов на установку общедомового прибора учета.
Рассмотрели вопросы договорных отношений между владельцами нежилых помещений и
ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, поговорили о правомерности
увеличения в одностороннем порядке управляющей организацией платы за содержание
и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.
–
Основная задача подобных встреч – обеспечение единообразия применения права на
территории как нашего округа, так и всей Российской Федерации, – сказал
председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа Андрей Толмачев. – А
поскольку к нам на эти мероприятия всегда приезжают представители Верховного
суда, у нас появляется возможность обсудить те вопросы, которые мы не можем
разрешить на уровне округа. Исходя из данных наших опросов, наиболее актуальные
проблемы в настоящее время связаны как раз с энергоснабжением, страхованием. Их
мы сегодня и рассмотрели.
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