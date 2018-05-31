​31 мая

губернатор Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании

научно-консультативного совета при Арбитражном суде Волго-Вятского округа.

Мероприятие прошло в Ярославле.

Приветствуя

собравшихся, в числе которых – представители Высшего арбитражного суда РФ,

юристы, сотрудники контролирующих, налоговых, таможенных и антимонопольных

органов, службы судебных приставов, глава региона особо подчеркнул важность

деятельности судов в направлении разрешения споров в жилищно-коммунальной

сфере.

– За

четверть века создана стройная система арбитражных судов. Они завоевали высокий

авторитет у населения и руководителей предприятий и организаций, – сказал

Дмитрий Миронов. – Арбитражные суды сегодня играют огромную роль в экономике,

взаимоотношениях власти и частного бизнеса и защите предпринимателей. Но в

первую очередь я бы хотел подчеркнуть важность защиты прав граждан в

коммунальной сфере. Управляющие компании нередко нарушают права собственников

жилья, не предоставляют необходимый набор услуг, пытаются взять незаконную

плату. Настоящей проблемой стала ситуация, когда граждане добросовестно платят

за ресурсы, а управляющие компании не рассчитываются с поставщиками. Как

правило, конечной инстанцией для разрешения этих споров становится арбитражный

суд.

В ходе

встречи участники, в частности, обсудили аспекты применения гражданского

законодательства по взысканию неустойки с потребителя электрической энергии, а

также по возмещению расходов на установку общедомового прибора учета.

Рассмотрели вопросы договорных отношений между владельцами нежилых помещений и

ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, поговорили о правомерности

увеличения в одностороннем порядке управляющей организацией платы за содержание

и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.



Основная задача подобных встреч – обеспечение единообразия применения права на

территории как нашего округа, так и всей Российской Федерации, – сказал

председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа Андрей Толмачев. – А

поскольку к нам на эти мероприятия всегда приезжают представители Верховного

суда, у нас появляется возможность обсудить те вопросы, которые мы не можем

разрешить на уровне округа. Исходя из данных наших опросов, наиболее актуальные

проблемы в настоящее время связаны как раз с энергоснабжением, страхованием. Их

мы сегодня и рассмотрели.

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