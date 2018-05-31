​31 мая



губернатор Дмитрий Миронов принял участие в расширенном заседании



научно-консультативного совета при Арбитражном суде Волго-Вятского округа.



Мероприятие прошло в Ярославле.



Приветствуя



собравшихся, в числе которых – представители Высшего арбитражного суда РФ,



юристы, сотрудники контролирующих, налоговых, таможенных и антимонопольных



органов, службы судебных приставов, глава региона особо подчеркнул важность



деятельности судов в направлении разрешения споров в жилищно-коммунальной



сфере.



– За



четверть века создана стройная система арбитражных судов. Они завоевали высокий



авторитет у населения и руководителей предприятий и организаций, – сказал



Дмитрий Миронов. – Арбитражные суды сегодня играют огромную роль в экономике,



взаимоотношениях власти и частного бизнеса и защите предпринимателей. Но в



первую очередь я бы хотел подчеркнуть важность защиты прав граждан в



коммунальной сфере. Управляющие компании нередко нарушают права собственников



жилья, не предоставляют необходимый набор услуг, пытаются взять незаконную



плату. Настоящей проблемой стала ситуация, когда граждане добросовестно платят



за ресурсы, а управляющие компании не рассчитываются с поставщиками. Как



правило, конечной инстанцией для разрешения этих споров становится арбитражный



суд.



В ходе



встречи участники, в частности, обсудили аспекты применения гражданского



законодательства по взысканию неустойки с потребителя электрической энергии, а



также по возмещению расходов на установку общедомового прибора учета.



Рассмотрели вопросы договорных отношений между владельцами нежилых помещений и



ресурсоснабжающими организациями. Кроме того, поговорили о правомерности



увеличения в одностороннем порядке управляющей организацией платы за содержание



и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме.



–



Основная задача подобных встреч – обеспечение единообразия применения права на



территории как нашего округа, так и всей Российской Федерации, – сказал



председатель Арбитражного суда Волго-Вятского округа Андрей Толмачев. – А



поскольку к нам на эти мероприятия всегда приезжают представители Верховного



суда, у нас появляется возможность обсудить те вопросы, которые мы не можем



разрешить на уровне округа. Исходя из данных наших опросов, наиболее актуальные



проблемы в настоящее время связаны как раз с энергоснабжением, страхованием. Их



мы сегодня и рассмотрели.