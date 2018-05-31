​31 мая губернатор Дмитрий

Миронов встретился с президентом ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабченко

и представителями совета директоров этой некоммерческой организации. Участники

совещания обсудили реализацию взаимовыгодных инвестиционных проектов. В мероприятии

приняли участие директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и

строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой и

заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.

Предприятия, входящие в

ассоциацию «Росспецмаш», являются известными отечественными производителями

сельскохозяйственной, дорожной и спецтехники, машин и агрегатов. Глава региона

выразил уверенность, что есть хорошие перспективы для совместной работы.

– Наш регион традиционно делает

упор на машиностроительную отрасль. Сейчас крайне актуальны вопросы поставок

комплектующих и углубления локализации отечественного производства, особенно в

свете текущей геополитической ситуации с санкциями, – сказал Дмитрий Миронов.

Он добавил, что в Ярославской

области созданы территории опережающего социально-экономического развития,

позволяющие предпринимателям получать серьезные налоговые льготы при реализации

проектов. Кроме того, эффективно работают различные институты поддержки

развития бизнеса.

– Мы наслышаны о мерах

поддержки, которые действуют в регионе, и уже оценили ваш машиностроительный

кластер. Наши компании закупают здесь и краску, и машины, и двигатели, – сказал

Константин Бабченко. – Мы открыты для сотрудничества, которое может сделать эту

кооперацию еще более насыщенной. У нас серьезная рабочая программа в

Ярославской области, в составе делегации – руководители 134 российских

предприятий.

Евгений Корчевой отметил высокий

уровень развития в регионе пищевой и строительно-дорожной отраслей, сельскохозяйственного

машиностроения, а также производства компонентов.

– По сельскохозяйственному

машиностроению до 2030 года Правительство России ставит задачу на внутреннем

рынке довести долю отечественной техники до 80 процентов. Развитие внутренней

кооперации, общение руководителей предприятий, обмен инициативами этому активно

способствуют, – подчеркнул Евгений Корчевой.

В ходе встречи участники

обозначили перспективные направления совместной работы. Одно из них – создание

инновационного индустриального парка. Проект направлен на развитие новых

прорывных технологий в отрасли дорожной и специальной техники.

– Другое важное направление

сотрудничества – налаживание связей между предприятиями «Росспецмаша» и

Ассоциацией технологического развития Ярославской области, – сказал Дмитрий

Миронов. – Соглашение о ее создании подписано с ведущими вузами региона на

прошедшем 24 – 25 мая Петербургском международном экономическом форуме. Задача

создания научно-технологических платформ мирового уровня поставлена Президентом

страны в майском указе от 7 мая текущего года.

В программе трехдневного визита

делегации «Росспецмаша» – проведение общего собрания ассоциации, посещение

промышленных предприятий региона (ЗАО «Единство», ООО «Завод дорожных машин»,

ПАО «Тутаевский моторный завод» и ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус») с целью

обсуждения вопросов сотрудничества.

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