​31 мая губернатор Дмитрий



Миронов встретился с президентом ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабченко



и представителями совета директоров этой некоммерческой организации. Участники



совещания обсудили реализацию взаимовыгодных инвестиционных проектов. В мероприятии



приняли участие директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и



строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой и



заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.



Предприятия, входящие в



ассоциацию «Росспецмаш», являются известными отечественными производителями



сельскохозяйственной, дорожной и спецтехники, машин и агрегатов. Глава региона



выразил уверенность, что есть хорошие перспективы для совместной работы.



– Наш регион традиционно делает



упор на машиностроительную отрасль. Сейчас крайне актуальны вопросы поставок



комплектующих и углубления локализации отечественного производства, особенно в



свете текущей геополитической ситуации с санкциями, – сказал Дмитрий Миронов.



Он добавил, что в Ярославской



области созданы территории опережающего социально-экономического развития,



позволяющие предпринимателям получать серьезные налоговые льготы при реализации



проектов. Кроме того, эффективно работают различные институты поддержки



развития бизнеса.



– Мы наслышаны о мерах



поддержки, которые действуют в регионе, и уже оценили ваш машиностроительный



кластер. Наши компании закупают здесь и краску, и машины, и двигатели, – сказал



Константин Бабченко. – Мы открыты для сотрудничества, которое может сделать эту



кооперацию еще более насыщенной. У нас серьезная рабочая программа в



Ярославской области, в составе делегации – руководители 134 российских



предприятий.



Евгений Корчевой отметил высокий



уровень развития в регионе пищевой и строительно-дорожной отраслей, сельскохозяйственного



машиностроения, а также производства компонентов.



– По сельскохозяйственному



машиностроению до 2030 года Правительство России ставит задачу на внутреннем



рынке довести долю отечественной техники до 80 процентов. Развитие внутренней



кооперации, общение руководителей предприятий, обмен инициативами этому активно



способствуют, – подчеркнул Евгений Корчевой.



В ходе встречи участники



обозначили перспективные направления совместной работы. Одно из них – создание



инновационного индустриального парка. Проект направлен на развитие новых



прорывных технологий в отрасли дорожной и специальной техники.



– Другое важное направление



сотрудничества – налаживание связей между предприятиями «Росспецмаша» и



Ассоциацией технологического развития Ярославской области, – сказал Дмитрий



Миронов. – Соглашение о ее создании подписано с ведущими вузами региона на



прошедшем 24 – 25 мая Петербургском международном экономическом форуме. Задача



создания научно-технологических платформ мирового уровня поставлена Президентом



страны в майском указе от 7 мая текущего года.



В программе трехдневного визита



делегации «Росспецмаша» – проведение общего собрания ассоциации, посещение



промышленных предприятий региона (ЗАО «Единство», ООО «Завод дорожных машин»,



ПАО «Тутаевский моторный завод» и ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус») с целью



обсуждения вопросов сотрудничества.