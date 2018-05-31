|31 мая губернатор Дмитрий
Миронов встретился с президентом ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабченко
и представителями совета директоров этой некоммерческой организации. Участники
совещания обсудили реализацию взаимовыгодных инвестиционных проектов. В мероприятии
приняли участие директор департамента сельскохозяйственного, пищевого и
строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений Корчевой и
заместитель председателя Правительства области Максим Авдеев.
Предприятия, входящие в
ассоциацию «Росспецмаш», являются известными отечественными производителями
сельскохозяйственной, дорожной и спецтехники, машин и агрегатов. Глава региона
выразил уверенность, что есть хорошие перспективы для совместной работы.
– Наш регион традиционно делает
упор на машиностроительную отрасль. Сейчас крайне актуальны вопросы поставок
комплектующих и углубления локализации отечественного производства, особенно в
свете текущей геополитической ситуации с санкциями, – сказал Дмитрий Миронов.
Он добавил, что в Ярославской
области созданы территории опережающего социально-экономического развития,
позволяющие предпринимателям получать серьезные налоговые льготы при реализации
проектов. Кроме того, эффективно работают различные институты поддержки
развития бизнеса.
– Мы наслышаны о мерах
поддержки, которые действуют в регионе, и уже оценили ваш машиностроительный
кластер. Наши компании закупают здесь и краску, и машины, и двигатели, – сказал
Константин Бабченко. – Мы открыты для сотрудничества, которое может сделать эту
кооперацию еще более насыщенной. У нас серьезная рабочая программа в
Ярославской области, в составе делегации – руководители 134 российских
предприятий.
Евгений Корчевой отметил высокий
уровень развития в регионе пищевой и строительно-дорожной отраслей, сельскохозяйственного
машиностроения, а также производства компонентов.
– По сельскохозяйственному
машиностроению до 2030 года Правительство России ставит задачу на внутреннем
рынке довести долю отечественной техники до 80 процентов. Развитие внутренней
кооперации, общение руководителей предприятий, обмен инициативами этому активно
способствуют, – подчеркнул Евгений Корчевой.
В ходе встречи участники
обозначили перспективные направления совместной работы. Одно из них – создание
инновационного индустриального парка. Проект направлен на развитие новых
прорывных технологий в отрасли дорожной и специальной техники.
– Другое важное направление
сотрудничества – налаживание связей между предприятиями «Росспецмаша» и
Ассоциацией технологического развития Ярославской области, – сказал Дмитрий
Миронов. – Соглашение о ее создании подписано с ведущими вузами региона на
прошедшем 24 – 25 мая Петербургском международном экономическом форуме. Задача
создания научно-технологических платформ мирового уровня поставлена Президентом
страны в майском указе от 7 мая текущего года.
В программе трехдневного визита
делегации «Росспецмаша» – проведение общего собрания ассоциации, посещение
промышленных предприятий региона (ЗАО «Единство», ООО «Завод дорожных машин»,
ПАО «Тутаевский моторный завод» и ООО «Комацу Мэнуфэкчуринг Рус») с целью
обсуждения вопросов сотрудничества.
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